Кайли Миноуг постави граница с категорично правило за мъжете в живота си

Кайли Миноуг потвърди, че в момента е необвързана, но няма проблем да бъде сама, защото предпочита да няма човек до себе си, отколкото да излиза с грешния. Тя каза пред "The ​​Sydney Morning Herald": "Не, нямам гадже. Бях във връзка и когато тя приключи, осъзнах, че съм добре сама. Определено ставам по-претенциозна."

58-годишната Миноуг сподели и нещо любопитно за връзките си: "Нарциси. Излизала съм с един и съм много благодарна, че сега имам това знание. Това е като моето горещо "не", което звучи като ясно и категорично правило, с което поставя граници във взаимоотношенията си с мъжете.

Тя също така призна, че покойната звезда от INXS Майкъл Хътчинс, с когото е излизала, когато е била на 20 години, е била истинската любов на живота ѝ.

Връзките на Кайли Миноуг

Певицата преди това е излизала с колегата си актьор и певец Джейсън Донован, след като са избрани за ролите на тийнейджърски любовници Шарлийн Мичъл и Скот Робинсън в австралийската сапунена опера "Съседи", и те все още са добри приятели, като хитмейкърът от "Too Many Broken Hearts" играе ключова роля в нейния документален сериал в Netflix "Кайли".

В интервю за списание "Sunday Times Style", Кайли обяснява, че Донован е неин добър приятел. "Изпратих му няколко неща, докато разглеждах всички стари снимки и видеоклипове на нас заедно. Казах му, че е по-добре да започне да събира неща за своя документален филм."

Изпълнителката на "Padam Padam" призна, че тя и Джейсън са се "харесвали" известно време, докато са работили по "Съседи", преди приятелството им да се превърне в романтична връзка. "Харесвахме си. Любовната история в сериала дойде първо, а после стана истинско нещо.", каза Миноуг.

За гледането на документалния си филм със семейството си тя добави: "Беше толкова емоционално да го гледам с тях. Когато се появи клипът на "Съседи" на целувките на Скот и Шарлийн, племенникът ми се обърна към мен и каза: "О, това беше страхотна целувка!".

В документалния филм Кайли дори се разплаква, докато обсъжда Майкъл и неговото влияние върху живота ѝ. Тя направи и коментар за момента: "Можеше да се чуе как пада карфица. Помислих си - знам, че ще се разплача в някакъв момент от този проклет документален филм. Кога ще е краят? Но също така знаех, че се държа за много неща.", цитират я от "Female First".