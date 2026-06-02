"Баба Алино" 2.0: Сателитен поглед има ли още един скандал, както твърди бившият кмет на Варна Иван Портних (СНИМКИ)

"Ще покажем малко по-късно, буквално на стотина метра от този терен, едно друго "Баба Алино 2" - става въпрос за един огромен терен, който е бил гора буквално преди 2 години, а в момента няма нито едно дърво. И се вихри тотално строителство". Това заяви бившият кмет на Варна Иван Портних в интервю за сутрешния блок на БНТ днес, 2 юни. С уточнение, че на никого не му пукало от строителните работи и никой не се трогвал какво точно става там. Портних не влезе в повече подробности - какво е въпросното строителство, дали както с "Баба Алино" има нередности - сигнали, документи, свидетелства. За сметка на това в официалния му профил във Facebook от 1 ден стои закана да съди всеки, който казва, че имал нещо общо с незаконното строителство в "Баба Алино" - ОЩЕ: "Ще покажем "Баба Алино 2": Портних с "доказателство", че не е виновен за "украинския град"

Actualno.com направи проучване за какво евентуално говори Портних. Сателитни данни от "Баба Алино" показват, че става въпрос за вероятно 5 къщи, южно от по-големия път. Специалист по картография потвърди наблюденията ни. Спрямо комплекса, изграден от "Корпорация КУБ", въпросното застрояване не впечатлява. Заради законовите промени за използване на Имотния регистър обаче сега данните за собственост като нотариални актове и други документи за проследяване на смяната на собственост не са свободно достъпни, както беше нетолкова отдавна. Промяната стана буквално в самия край на фактическия живот на правителството на Росен Желязков. Но все пак данните в Имотния регистър, които са достъпни, показват по кадастралната карта, че всички имоти от 71 до 77 са с предназначение "дървопроизводителна гора" - това е вписано в регистъра - ОЩЕ:

"Баба Алино" - расте, но не старее. Baba Alino - always growing, never old for now pic.twitter.com/Coz2PxyUug — ActualnoIvailo (@ActualnoI) June 2, 2026

Единственото, което прилича на строителна дейност и може да е визираното от Иван Портних, е това, което сме посочили на на сателитните снимки от района - справка за положението през 2024 година и през 2025 година. Ако той има предвид друга местност - трябва да посочи с точност:

Интересен ракурс за местността и парка "Баба Алино" - началото на 2019 година на долната снимка. До момента вече имаше няколко интервюта и на Портних, и на Благомир Коцев, с противоречащи си твърдения кой е отговорен и кой е допуснал да се стигне до застрояване при явни данни за незаконни действия. Тази сутрин в "Денят започва" на БНТ Портних изрично каза, че "там такива действия е нямало изобщо". Така и обаче няма сериозни обяснения от регионалното министерство как сградите в този район са получи ток и вода - ОЩЕ: "Държавна протекция за къщите на някакви мафиоти": Задочна престрелка между Коцев и Портних за "украинския град"

