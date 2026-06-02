"Украинските санкции работят: в окупирания Крим не само бензинът е свършил, но и купоните за бензин. Крайно време е да се въведат купони за купоните. При "наци-бандеровците" такова нещо в Крим не се бе случвало." Това е ироничният коментар на известния украински журналист Юрий Бутусов, който публикува видеа с оплаквания на жители на Крим, които вече не могат да намерят къде да заредят на полуострова дори срещу купони. Гориво просто вече няма там, а на малкото бензиностанции, където все още може да се намери, хората чакат на дълги опашки с часове.

Припомняме, че след украинските удари с дронове по петролни съоръжения, както и по магистралата, свързваща Крим с Русия, доставките на гориво за полуострова са спрени. Търсенето е огромно, а тези, които са се запасили, го продават по онлайн групи на завишени цени.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI