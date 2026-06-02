Все по-агресивно: Русия вече не се крие, че краде западни технологии и секретна информация

02 юни 2026, 14:05 часа 680 прочитания 1 коментар
Руските разузнавателни служби са станали по-агресивни в опитите си да крадат западни технологии и секретна информация в областта на отбраната. Причината - западните санкции оказват все по-голям натиск върху руската военновременна икономика. Руските агенти създават фиктивни компании, вербуват посредници и използват кибершпиони и хакери, за да събират информация, която би могла да бъде използвана и за атака срещу стратегическа инфраструктура. Това казват трима висши представители на европейски разузнавателни служби пред Асошиейтед прес. 

Санкциите през последните четири години лишиха Москва от достъп до машини, технологии и научно-изследователски обмен с Европа, и то в момент, когато изтощителната война в Украйна се отразява тежко на водещи отрасли на руската икономика, а Русия е изправена пред финансова криза.

„Те наистина знаят от какво се нуждаят“ и полагат „сериозни усилия“ за придобиване на съвременни металорежещи машини, фабрично оборудване, научно-изследователски данни и технологии с двойна употреба, заяви Кристофер Веделин, заместник оперативен началник в Шведската полиция за сигурност (СЕПО, контраразузнаването), цитира го БТА. 

Русия се опитва да се сдобие също така с лазерни технологии и камери, създадени за граждански цели, които да интегрира в руските оръжейни системи. 

Москва се опитва да открадне технологии, които да ѝ помогнат да не изостава от Запада в следващите десетилетия, заяви и Юха Мартелиус, директор на финландската Служба за сигурност (СУПО). „Става дума за космически и квантови технолигии, както и за такива, които могат да бъдат използвани при усвояването на Арктика и корабоплаването“, каза той.  

Русия има нужда и от компютърни технологии и продукти за обновление на софтуера на металообработващи машини, които са обект на санкции, посочи още Мартелиус. 

Москва също така организира кибератаки срещу европейски фирми и критична инфраструктура в опит да събере информация, която би могла да използва, „когато се появи възможност и когато това обслужва целите ѝ“, каза Кристофер Веделин. Той даде за пример атака срещу шведска електроцентрала през миналата година, която е била осуетена, защото системата е засякла проникването. 

При това, по думите на Веделин, руснаците все по-малко се притесняват, че могат да бъдат разкрити и поемат все по-големи рискове, за да постигнат целите си. 

Все по-агресивната тактика на Русия очевидно е свързана с нарастващите опасения вътре в страната относно икономиката ѝ, която „изобщо не се справя добре“, каза Каупо Розин, шефът на естонската Служба за външно разузнаване. 

Около една трета от брутния вътрешен продукт на Русия в момента отива за военни разходи, каза Мартелиус. 

Войната и последвалите санкции забавиха икономическия растеж и подхранват инфлацията в Русия. Руските власти планираха бюджетен дефицит от 3,7 трилиона рубли (52,1 милиарда долара) за цялата 2026 г., а до края на февруари той вече беше достигнал до около 3,4 трилиона рубли (47,9 милиарда долара), каза Розин. 

Елена Страхилова
