Китай може да спира дистанционно автобуси в Норвегия, показват тестове

08 ноември 2025, 17:42 часа 527 прочитания 0 коментара
Водещ норвежки оператор на обществен транспорт заяви, че ще въведе по-строги изисквания за сигурност и ще засили мерките срещу хакерски атаки, след като тест на нови електрически автобуси, произведени в Китай, показа, че производителят може дистанционно да ги изключва, пише Associated Press. Става въпрос за транспортният оператор Ruter, който заяви, че резултатите от тестовете, публикувани миналата седмица, показват, че китайският производител на автобуси Yutong Group е имал достъп до техните системи за управление за актуализации на софтуера и диагностика.

„На теория това би могло да бъде използвано, за да се повлияе на автобуса“, ​​казаха от компанията.

Какво са показали тестовете?

Тестовете са проведени както върху чисто нови автобуси Yutong, така и върху тригодишни превозни средства от холандския производител на автобуси VDL, съобщи компанията.

Според компанията, тестовете са показали, че холандските автобуси нямат възможност за извършване на софтуерни актуализации по въздуха, докато произведените в Китай автобуси имат такава.

В сряда Yutong не отговори веднага на запитванията на Associated Press за коментар.

Вестник „Гардиън“, който съобщи за проблема, цитира изявление на китайската компания, в което се казва, че тя „стриктно спазва“ законите и правилата на местата, където се движат нейните превозни средства. В изявлението се казва, че данните за нейните автобуси се съхраняват в Германия. ОЩЕ: ЕС наложи допълнителни мита върху китайските електромобили

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
