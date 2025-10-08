Войната в Украйна:

Когато малко се объркаш: Руска пропагандаторка публикува без да иска указанията за рождения ден на Путин

08 октомври 2025, 19:07 часа 299 прочитания 0 коментара
Престараването и прекомерните на брой инструкции и указания как да се действа, идващи от Кремъл, понякога идват в повече и си казват думата. Главата дори на най-ревностния пропагандатор може да пламне от прекалено многото нареждания и инструктажи, и в един момент просто да блокира. И оттам крачката до гафа е само една.

Явно нещо подобно се е случило с една от активистките на партията на Путин "Единна Русия", която е била надлежно информирана как се очаква от нея да действа по случай рождения ден на руския диктатор, който се падаше вчера, 7 октомври. Само че в ентусиазма си жената, вместо да следва списъка от 4 точки как "спонтанно" да поздрави любимия си президент, взела, че публикувала самата инструкция в профила си във ВКонтакте.

Активистката се казва Чоодура Ерендей и е депутат от путинската партия в Република Тува.

Още: Путин няма илюзии, че е новият Хитлер и публично го доказа

А какво пише в указанията, които не е трябвало да изтичат в публичното пространство?

Че на рождения ден на Путин ще стартира онлайн акция под наслов "Поздравяваме от Донбас до Камчатка", в която жители на цялата Руска федерация ще се надпреварват под строй да поздравяват Путин, да му благодарят и да се хвалят с "достиженията, които се случват из цялата страна". Според указанията те са длъжни да публикуват постове от личните си профили в социалните мрежи, за да не личи, че акцията е координирана отгоре, да ги придружат по възможност и със снимка на Путин и да не пропуснат да изтъкнат колко много успехи бележи Русия във всякакви сфери - в икономиката, културата, спорта и т.н.

Специално е подчертано да не се публикуват постове в държавни сайтове, а всичко да става в личните профили - за да няма съмнение, че всичко се случва съвсем, ама съвсем доброволно и спонтанно.

Le Monde: На 73 години Владимир Путин мечтае за безсмъртие

Разстрел на предатели: Учителите в Русия изпълняват безпрекословно всякакви идиотски указания (ВИДЕА)

Оцапаният в кръв диктатор: Да си спомним всички войни, водени от рожденика Путин

Елена Страхилова
