19 ноември 2025, 10:51 часа 324 прочитания 0 коментара
Коя е Мира Райчева-Шекерджиева: Българската съдийка в Трибунала на ООН по споровете

Мира Райчева-Шекерджиева е избрана за съдия в Трибунала на ООН по споровете от Общото събрание на организацията с подкрепата на 119 държави, съобщиха от Министерството на външните работи. Това е станало на 17 ноември 2025 г.

Шекерджиева е съдия от Върховния административен съд. За петте вакантни места в трибунала са се конкурирали десет кандидати от различни държави, представляващи всички регионални групи в ООН. Селекционна процедура е започнала с 391 първоначални кандидатури. Трибуналът на ООН по споровете представлява първата инстанция от двуинстанционната система на ООН за разглеждане на административни спорове.

Той има три регионални офиса - в Ню Йорк, Женева и Найроби. Предстои съдия Райчева-Шекерджиева да започне изпълнение на функциите си от 1 юли 2026 г, посочва сайтът на Върховния административен съд. Допълва се, че двуинстанционната система на административно правосъдие в ООН функционира от 1 юли 2009 г. и до настоящия момент не е имало български съдия в нито един от двата трибунала.

Мира Райчева-Шекерджиева е съдия във Върховния административен съд от 2010 г. и притежава 28-годишен опит в съдебната система. Владее английски, френски и руски език, отбелязват от ВАС. От Министерството на външните работи посочват, че до избора се стига след проведена от ведомството кампания в ООН в Ню Йорк и чрез акредитираните дипломатически мисии в София. Работата в подкрепа на кандидатурата е продължила три месеца.

