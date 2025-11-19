Корупционната афера с бившия бизнес партньор на Зеленски влияе силно на хоризонта за мир. ATACMS - какво стана? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Началникът на президентския кабинет на Украйна Андрий Ермак няма да проведе среща в Истанбул със Стив Уиткоф, представителя за Близкия изток на американския президент Доналд Тръмп. Срещата е отменена – това твърди в своя кратка публикация в микроблог социалната мрежа "Х" Оливър Карол, кореспондентът на The Economist, който отразява случващото се в Украйна, Русия и Беларус.

Информацията може да се тълкува като явен знак, че избухналият нов корупционен скандал в Украйна ще създава проблеми на украинския президент Володимир Зеленски със Запада и конкретно със САЩ. Без американска подкрепа, Украйна много трудно ще има шанс да си извоюва независимостта от Путинова Русия – Още: Голям скандал в Украйна: бивш бизнес партньор на Зеленски е разследван за корупция в енергийния сектор

Според The Wall Street Journal, в Киев на посещение отива Дан Дрискол, който в САЩ отговаря за развитието на американската армия, на ниво „министър“. С него са началника на Сухопътните сили на САЩ генерал Ранди Джордж, както и командващия американските сили в Европа генерал Крис Донахю. Това е пореден опит на администрацията на Тръмп да възобнови преговорите за прекратяване на войната между Украйна и Русия, според висши американски служители, пише американската медия, като подчертава, че Дрискол никога досега не е ходил в Украйна, откакто зае поста си във втората администрация на Тръмп. Той обаче координираше доставки на американски оръжия и военна помощ за Украйна през 2022 година като командващ 18-ти военновъздушен корпус на ВВС на САЩ. А Politico добавя, че тази делегация ще има среща със Зеленски в украинската столица. САЩ и Украйна работят и по голяма сделка за обмен на дронове и технологии за автономни боеприпаси, а това пътуване е отчасти предназначено да подкрепи тези усилия, добавя изданието. The Wall Street Journal предупреждава, че не е ясно дали Дрискол, който е състудент на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, ще говори със Зеленски за нов формат за примирие – не със замразяване на моментната фронтова линия. Има обаче информация, че Уиткоф е подготвял Дрискол за визитата – Още: Зеленски обяви ускоряване на мирните преговори в Турция, руска делегация обаче няма да има (ВИДЕО)

Американската визита стана факт, след като 50 украинци бяха депортирани от САЩ, в рамките на антиимиграционната политика на Тръмп. Някои от тях са живели в Съединените щати още от времето, когато СССР съществуваше. Говорителят на украинската гранична служба Андрий Демченко потвърди, че хората са дошли в Украйна през Полша.

(ВИДЕО) Що се отнася до корупционния скандал с "Енергоатом", Федир Вениславский, един от депутатите в най-голямата украинска партия "Слуга на народа", поиска Андрий Ермак да си подаде оставката. С телевизионно интервю Вениславский потвърди, че в партията има сериозна дискусия за ролята на Ермак в скандала. "Слуга на народа" е партията на украинския президент Володимир Зеленски. Вчера, 18 ноември, депутати от партията на предишния украински президент Петро Порошенко "Европейска солидарност" блокираха трибуната във Върховната рада с искане за оставката на цялото украинско правителство, защото е заплаха за националната сигурност на Украйна. Така те не позволиха да бъдат приети оставките на правосъдния и на енергийния министър (Светлана Хринчук/Гринчук и Херман Халущенко/Герман Галущенко):

Междувременно, бившият украински вицепремиер Олексий Чернишов вече се сблъска с украинското правосъдие заради скандала. Той остава в ареста за 60 дни, за да излезе трябва да плати гаранция от 1,4 млн. долара (51,6 млн. гривни). Срещу Чернишов има обвинения, че е получил подкупи от 1,2 млн. долара и още 100 000 евро в брой. Той отрича, но ако бъде признат за виновен, може да влезе в затвора за до 10 години.

"Сякаш не е краят на четвъртата година от войната, а последните няколко седмици преди изборите - вагони с предателства, изпражнения и сензации препускат, но, за съжаление, повечето от тях са доста добре обосновани и няма нищо особено за добавяне. Проблемът е просто, че цялата тази мръсотия, изпражнения и беззаконие се случват вътре в страна, която е във война и се бори срещу по-силен враг. Миналото показва, че вътрешните раздори никога не са били в интерес на воюваща страна. Дълбоко съм разочарован от всички тези събития и е още по-тъжно, че врагът 1000000000% ще използва това и дори вече го прави - като цяло, той активно ще оказва натиск върху украинското общество, за да разруши страната отвътре", коментира украинският военен телеграм канал "Офицер", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс".

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Няма особено голяма промяна в сухопътната военна активност в Украйна на дневна база според официалните украински данни. На 18 ноември са станали 160 бойни сблъсъка, с 9 повече спрямо 17 ноември. Руснаците са хвърлили 139 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 8 повече на дневна база. От всички бомби 4 са пуснати в Курска област, където руските власти отдавна се хвалеха, че са отблъснали напълно украинските сили. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4145 изстреляни снаряда, като това е с около 200 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 5204 FPV дрона, което е с близо 70 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

В Покровското направление са отбити 50 руски пехотни атаки за последните 24 часа. На юг, в Олександриевското направление са спрени 18 руски пехотни атаки. Още 19 е имало към Гуляйполе, Запорожка област – още по-на юг. На североизток, в направлението от Торецк към Константиновка са станали 19 руски пехотни атаки. Още по-на север – от Славянското направление, до Вовчанск (Лиман и Купянск влизат тук), са станали 28 руски пехотни атаки. ВИДЕО, показващо руски артилерийски удари и удари с дронове, подсказва, че на южния фланг на Купянск има украински напредък и село Пищане пак е украинско.

В дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) прави оценка, че руската армия не се фокусира върху една задача в Покровск, а се мъчи едновременно да постигне няколко и това затруднява изпълнението на всички операции (ВИДЕО). 7-ми десантно-щурмови украински корпус съобщава хем за опити на руснаците да пробият през Гришино (запад-северозапад от Покровск), хем да влязат в Мирноград и то откъм Червени Лиман (село в близост до сектора за Добропиля, откъдето украинците контраатакуват с поглед към Родинско и Гришино), което според ISW е доказателство, че руската армия все още не се концентрира изцяло върху задачата да обкръжи цялата агломерация Покровск – Мирноград. Именно украинският натиск откъм Добропиля пречи на руската армия да завърши обкръжението, смятат анализаторите на ISW – Още: Русия губи повече войници в Украйна, отколкото набира. Не губи обаче достатъчно за край на войната (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Славянското направление, ISW отчита руски щурмови групи в южната и източната част на Северск, но смята, че засега това не променя съществено ситуацията в този сектор, защото става въпрос за малки групи, от до трима души (ВИДЕО). Има очаквания, че с идващото по-студено време ще има по-мащабни руски атаки с бронирана техника, която може по-лесно да върви по замръзналата земя. Щурмът от юг на Северск започна, но няма да е бърз, предупреждава и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". Руското военнно министерство обаче обяви, че руснаците са превзели Платоновка, а оттам може да бъде прекъснат път Т-0513 между Лиман и Северск. Украинците обаче твърдят, че не са допуснали руски части да отрежат Т-0513. Цялата идея на атаката през Северск е пробив през т.нар. горски пояс на Донецка област, който е силно отбранително препятствие, осигурено от природата, за защита на агломерацията Славянск – Краматорск. Но такъв пробив изглежда се очаква да се осъществи с тактиката, приложена в Покровск, а за тази цел трябват повече ресурси – хора и техника, смята ISW – Още:

Според секретаря на координационния щаб на украинската армия Дмитро Юсов, досега Русия е мобилизирала принудително 46 327 украински граждани. 5368 са от Донецка област, 4650 – от Луганска, 560 – от Запорожка област и 478 – от Херсонска област. Но най-много идват от Крим, където Русия се разпорежда вече 11 години – 35 272, като от Севастопол са 5368. Все по-често в Покровското направление руснаците се маскират с цивилни дрехи и публикуват клипове на разстрели на цивилни, за които казват, че са дело на украинците, коментира украинският военен оператор Станислав Бунятов в канала си в Телеграм.

Доста шум се вдигна около снощната украинска ракетна атака във Воронежка област. Украинският генщаб съобщи, че са използвани американски ракети ATACMS, но не каза нито къде, нито по какво е стреляно. Украинският мониторингов канал "Кiбер Борошно" твърди, че сред целите е бил полигонът "Погоново", че е имало свалени ракети, но не всички и че се чакат по-ясни сателитни снимки за преценка на нанесените щети. Руското военно министерство обаче категорично твърди, че са изстреляни 4 ракети ATACMS и всичките били свалени с руски ПВО ракетни системи „Панцир“ и С-400. "Падащи отломки от унищожените ракети повредиха покривите на Регионалния геронтологичен център във Воронеж и сиропиталище, както и на един частен дом", добавя министерството, като уточнява, че нямало пострадали хора. Освен това – изстреляни са балистични ракети "Искандер-М" и те унищожили две системи за залпов огън, които изстреляли ATACMS, както и са убити до 10 обслужващи системите за залпов огън украински военнослужещи. Приложено е и видео на предполагаемия удар. Интересни факти – системите за залпов огън могат да изстрелват минимум 6 ракети едновременно (HIMARS например), защо са трябвали 2 системи за 4 ракети? Отделно – публикуваните снимки на отломки от ATACMS, които масово се споделят от руски военнопропагандни телеграм канали като "Два майора", показват отломки насред горичка с дървета, като абсолютно нито едно дърво не е пострадало, няма и никакви следи от изгоряла земя или растителност. А украинските ВВС съобщават за 1 изстреляна от Русия балистична ракета "Искандер-М" през последните 24 часа - с 1 ракета са унищожени 2 установки за залпов огън: Възможно ли е? – Още: Руски източник: Украйна атакува Воронеж с балистични ракети, вероятно "Сапсан". Москва готви мощни удари до 48 часа?

След като снощи вторият по големина украински град Харков преживя поредната брутална въздушна руска атака тази нощ, същото се случи и в друг украински град тази сутрин – в Тернопол. Поразена е жилищна сграда. Украинските ВВС потвърждават, че Тернопол е просто щрих от масирана руска комбинирана въздушна атака – в нея са изстреляни по цели в Украйна 476 далекобойни дрона ("Шахед", "Гербер", примамки) и 48 ракети, като от тях 40 са крилати ракети Х-101, 7 ракети с морско базиране "Калибър" и 1 балистична ракета "Искандер-М". Свалени са 442 дрона, 34 ракети Х-101 и всички ракети "Калибър" - Още: 524 ракети и дронове: Русия пося смърт в Западна Украйна, нивото на хлор в Тернопол е завишено (ВИДЕО)