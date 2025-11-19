За нас няма да остане: Европа започва да трупа редкоземни елементи

САЩ изкупуват глобалните доставки на редкоземни елементи "под носа ни" и това трябва да спре. Това е позицията на еврокомисаря по промишлената стратегия Стефан Сежурне, който обяви, че Европейската комисия планира да създаде централен орган, който да координира закупуването и складирането на критични минерали.

ЕС "пострада косвено" в спора между САЩ и Китай относно достъпа до редкоземни минерали, които са от решаващо значение за отбраната и чистите технологии, заяви Сежурне пред "Файненшъл таймс".

Планът предвижда и финансиране за разработване на технологии, които не се нуждаят от редкоземни елементи.

"Най-добрият начин да станете независими е да не се налага да използвате критични суровини", коментира Сежурне.

Европа търпи последиците

Китай наложи през април контрол върху износа на 17 критични минерали, известни като редкоземни елементи. Това беше отговор на хода на САЩ да забрани продажбата на Китай на някои съвременни технологии.

Тогава редица европейски компании бяха принудени да затворят производствени линии и да съкратят работници.

След временно примирие в тарифната война между Пекин и Вашингтон, миналия месец Пекин отложи с 1 година един още по-широк контрол върху износа на редкоземни елементи.

ЕК ще изготви план бързо

ЕК изготвя план за диверсификация на запасите от критични минерали, включително редкоземни елементи, като литий и мед, в опит да намали зависимостта си от Китай. Азиатската страна контролира голяма част от пазара на критични минерали и представлява 88% от капацитета за рафиниране на редкоземни елементи. Европейските данни сочат, че Китай произвежда и над 75% от рафинирания германий и галий и около 70% от рафинирания литий.

ЕК планира създаването на център за критични минерали със специално финансиране, "за да купува, да координира европейските покупки, да заделя запаси и също така да подтиква компаниите да интегрират повече икономическа сигурност в своите вериги на доставки", заяви Сежурне.

Той е на мнение, че в сравнение със САЩ Европа е закъсняла с изграждането на подобни инструменти. Вашингтон е с едни гърди напред, тъй като е инвестирал в местни миннодобивни компании и е подписал споразумения за доставки с редица правителства.

Според Сежурне навсякъде по света американците ни изпреварват, тъй като имат бизнес отдел, който купува критични материали. "Те често ги купуват под носа ни", допълни той.

Навите разпоредби първо трябва да бъдат одобрени от 27-те комисари на ЕС и подлежат на промяна. За да бъдат осигурени доставките обаче, планът трябва да включва и бързо подписване на споразумения за партньорство със страни като Бразилия и Южна Африка. Именно по тази причина Сежурне ще пътува до двете страни през следващите седмици.

Гаранции за европейските компании

ЕС трябва да обмисли въвеждането на ценови прагове, за да гарантира, че европейските компании имат достъп до местни запаси, заяви комисарят.

Според него валиден е проблемът, че миннодобивните компании и преработвателите не са склонни да инвестират в производство в рамките на ЕС, защото се опасяват, че клиентите все още предпочитат да купуват по-евтини критични материали от Китай, въпреки риска от намаляване на доставките.

Компаниите често държат запаси само за няколко седмици и поради тази причина са уязвими, посочва изданието.

Първата стъпка по въпроса вероятно ще бъдат препоръки на ЕК за приоритизиране на складирането и за диверсификация на доставките, а законодателството може да бъде изготвено на по-късен етап.

Европа трябва да действа по-бързо, за да укрепи своите критични вериги за доставки на минерали след "събуждането" на китайския контрол върху износа, заяви Виктор ван Хорн, директор на индустриалната група Cleantech for Europe, цитиран от БНР.

"Европа трябва ясно да картографира своите нужди и уязвимости от критични суровини и след това да положи максимални усилия за финансови инструменти за намаляване на риска", допълни той.

Бюрократични спънки спират собственото производство

Европа имаше план за собствено производство на критични минерали, но той не беше реализиран. През 2023 г. ЕС определи цели за вътрешно производство, но дългите бюрократични процедури за издаване на разрешителни забавиха стартирането на нови проекти. Често проблем създаваха и екоактивисти, които се обявяваха против отварянето на нови мини.

Сежурне коментира и казуса с изземването на нидерландското правителство на производителя на чипове Nexperia от китайския му собственик. Той защити мярката, определяйки я като "европейски интерес".

Решението беше посрещнато с бурни протести от Пекин, който забави потока от чипове Nexperia към ЕС. Това пък ответно действие накара някои компании да предупредят, че ще трябва да намалят производството си.