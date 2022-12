Коледа в Русия, Коледа в Украйна - с БТР, изстрелващ фойерверки танк и динамо за ток (ВИДЕО)

Видеокадри, които определено карат човек да се замисли, загатват за коледното настроение в Русия и Украйна предвид подпалената от руския диктатор Владимир Путин война, която не спира вече почти 10 месеца и не изглежда да спре скоро.

В Белгород, Дядо Мраз се появи на запалването на коледната елха с БТР. Беларуската опозиционна телевизия NEXTA пита иронично в пубикация в Туитър дали е подарил на децата автомати. Белгородска област е гранична на Украйна от север и там вече нееднократно украинците обстрелваха различни обекти, след като руската армия ги нападна по заповед на Путин:

In #Belgorod, Santa Claus arrived at the opening of the Christmas tree on an Armored Personnel Carrier.



Did he give children assault rifles? Anyway, in #Russia this has already become a common thing. pic.twitter.com/nwGkXjYHvE — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

Същевременно, във Воронеж са още по-изобретателни на тема военна Коледа. Там "снежен танк" изстрелва фойерверки:

🤡 In #Voronezh, local residents made a symbol of Rashism out of snow



Why in #Russia, the war turned from grief and mourning into fun? pic.twitter.com/gRWM0TKecy — NEXTA (@nexta_tv) December 17, 2022

А в Киев категорично показват, че руските обстрели няма да ги сплашат и няма да се предадат пред омразата на Путин. Играчките на коледната елха на централната жп гара в града светят, защото има кой да седне на велоергометър-динамо и да върти педалите, за да има ток:

ОЩЕ: Другари, какво да правим: Путин поиска предложения от командирите си как да продължи войната