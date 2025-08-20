Европейските борси са в отрицателна територия

Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат надолу в предобедната търговия, като акциите на компаниите в областта на отбраната регистрират спад на фона на подновените надежди за спирана на огъня в Украйна, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи със 107,69 2 пункта или 0,44 на сто до 24 315,38 пункта към 11:05 часа българско време, а парижкият CAC 40 загуби 21,45 пункта или 0,27 на сто до 7957,63 пункта.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 спадна с 8,42 пункта или 0,09 на сто до 9180,8 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 също е надолу с 0,55 пункта или 0,1 на сто до 557,26 пункта, пише БТА.

