Европейските борси са в отрицателна територия

20 август 2025, 13:52 часа 355 прочитания 0 коментара
Водещите индекси на европейските фондови пазари се движат надолу в предобедната търговия, като акциите на компаниите в областта на отбраната регистрират спад на фона на подновените надежди за спирана на огъня в Украйна, предаде Си Ен Би Си.

Във Франкфурт DAX се понижи със 107,69 2 пункта или 0,44 на сто до 24 315,38 пункта към 11:05 часа българско време, а парижкият CAC 40 загуби 21,45 пункта или 0,27 на сто до 7957,63 пункта. 

На Лондонската фондова борса FTSE 100 спадна с 8,42 пункта или 0,09 на сто до 9180,8 пункта. 

Общоевропейският индекс STOXX600 също е надолу с 0,55 пункта или 0,1 на сто до 557,26 пункта, пише БТА.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
