Манчестър Юнайтед вади 80 млн. евро за халф на Реал Мадрид, който ще се впише идеално в схемата на Аморим

Манчестър Юнайтед продължава да се стреми към укрепване на халфовата си линия, въпреки че пропусна основната си трансферна цел в лицето на Карлос Балеба. Въпреки че "червените" загубиха откриващия си мач във Висшата лига срещу Арсенал заради вратарска грешка, ясно се видя, че им липсва баланс в средата на терена. Каземиро започна добре заедно с Бруно Фернандеш, но не предложи много с топката в краката си, когато Юнайтед се опитваше да пробие ниския блок на Арсенал.

Юнайтед с интерес към звезда на Реал Мадрид

Неговият заместник, Мануел Угарте, беше може би по-лош. Уругваецът не предложи нищо повече и често губеше топката. Междувременно, много талантливият Коби Майну остана неизползвана резерва. Рубен Аморим не е убеден във възможностите си за халфова линия. Според множество доклади, старши треньорът на Юнайтед смята Балеба за своя мечтана цел. Твърдата позиция на Брайтън обаче принуждава Юнайтед да търси другаде.

Юнайтед вади 80 милиона за услугите му

По последна информация на "Fichajes", от Юнайтед са насочили поглед към халфа на Реал Мадрид Едуардо Камавинга. "Кралете" са благословени с богат избор на известни халфове. Поради това, французинът няма гарантирано редовно място в титулярния състав при Шаби Алонсо. Твърди се, че Юнайтед обмисля да отправи оферта от близо 80 милиона евро, за да изпита решителността на "лос Бланкос". Испанските гиганти са отворени да изслушат оферти за 22-годишния футболист. Договорът на младия халф в Мадрид е до 2029 г.

Аморим вижда Камавинга като изключителен вариант за своята система, тъй като френският национал има физическата си форма и покритие на терена, за да даде на Фернандеш нужната свобода да се движи напред. Очаква се в следващите дни да стане ясно какъв ход ще предприемат от Манчестър.

