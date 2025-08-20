"Търпението на властите в Гърция свършва": Призив към българските купувачи на имоти

Български инвеститори вече изкупуват имоти южно от границата в Гърция в такъв мащаб, че предизвикват напрежение сред местните. "Говорим за не повече от 1800 български инвеститори – физически лица или фирми", обясни бизнесменът проф. Йоаким Каламарис пред NOVA NEWS. По думите му до момента в гръцката икономика са вложени над половин милиард евро - това са около 12 хиляди имота.

Въпреки че числата не изглеждат толкова мащабни, ефектът върху пазара е осезаем. "Мнозина твърдят, че българите сме вдигнали цените до 5-6 хиляди евро на квадрат, особено на Халкидики. Причината е, че част от инвеститорите не просто купуват, но и отдават имотите си под наем – често извън официалните платформи като Airbnb или Booking", уточни предприемачът.

Снимка: Actualno.com

По думите му това създава нелоялна конкуренция. "Правят се Facebook групи, разчита се на препоръки сред българи. Така не само се изкривява пазарът, но и приходите често не се декларират. Това е дъмпинг за гръцките собственици и проблем за държавата", каза той.

По повод неспазването на градоустройствените нормиу Каламарис обясни: "Ако на парцел от 4 декара в Гърция се позволява строеж от 120 квадрата, често се изгражда двойно или тройно повече. Това вече е пряко нарушение. Дълго време властите проявяваха толерантност, но сега се дава ясен сигнал – спазвайте закона", предупреди той.

На въпрос какво очаква да се случи с българските инвеститори, Каламарис бе категоричен: "Ще има санкции. Ако досега имаше повече търпимост, занапред се очакват проверки и глоби. Румънците също навлизат активно след Шенген, а Гърция иска да подреди пазара си", посочи той.

