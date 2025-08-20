Редовно крадял алкохол: Хванаха рецидивист

Познайник на полицията е задържан в Районно управление Димитровград за кражба, съобщиха от МВР-Хасково, предава БГНЕС. В управлението се е явил управител на търговски обект на булевард „България“, който заявил, че от известно време от магазина изчезват стоки. След преглед на видеонаблюдението е установен мъж на 28 г., задигнал алкохол.

Полицаите разпознали мъжа от димитровградското село Добрич, задържали го и той признал деянията си. Работата по случая продължава.