20 август 2025, 13:41 часа 419 прочитания 0 коментара
Редовно крадял алкохол: Хванаха рецидивист

Познайник на полицията е задържан в Районно управление Димитровград за кражба, съобщиха от МВР-Хасково, предава БГНЕС. В управлението се е явил управител на търговски обект на булевард „България“, който заявил, че от известно време от магазина изчезват стоки. След преглед на видеонаблюдението е установен мъж на 28 г., задигнал алкохол.

Полицаите разпознали мъжа от димитровградското село Добрич, задържали го и той признал деянията си. Работата по случая продължава.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
