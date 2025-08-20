Високоскоростно крило на Висшата лига премина в Серия А

Войната в Украйна:

20 август 2025
Рома привлече под наем нападателя на Астън Вила Леон Бейли. Играчът е преотстъпен за един сезон до 30 юни 2026 година, съобщиха от римския клуб. 28-годишният играч ще струва на Рома 2 милиона евро, като в договора има клауза за откупуване от 22 милиона евро.

През сезон 2024/25 Бейли отбеляза 2 гола и направи 4 асистенции в 38 мача във всички турнири. Договорът му с Астън Вила е до 30 юни 2027 г. Бейли е първият футболист от Ямайка, който ще носи екипа на Рома.

Ростислав Димитров
Ростислав Димитров Отговорен редактор
