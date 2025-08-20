Високоскоростно крило на Висшата лига премина в Серия А

Рома привлече под наем нападателя на Астън Вила Леон Бейли. Играчът е преотстъпен за един сезон до 30 юни 2026 година, съобщиха от римския клуб. 28-годишният играч ще струва на Рома 2 милиона евро, като в договора има клауза за откупуване от 22 милиона евро.
Рома с интересна сделка за бивш играч на Байер Леверкузен
През сезон 2024/25 Бейли отбеляза 2 гола и направи 4 асистенции в 38 мача във всички турнири. Договорът му с Астън Вила е до 30 юни 2027 г. Бейли е първият футболист от Ямайка, който ще носи екипа на Рома.
ОЩЕ: Нюкасъл прави оферта за вероятния заместник на Исак
🟡🔴🇯🇲 Official, confirmed. AS Roma sign Leon Bailey from Aston Villa on €2m loan fee plus €22m buy option clause not mandatory. pic.twitter.com/3OG08WegbG— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2025
Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.