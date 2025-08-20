Национал на Франция, изиграл над 200 мача за ПСЖ, се сби със съотборник и бе изключен от отбора си

Олимпик Марсилия иска 15 милиона евро за национала на Франция Адриен Рабио, който вчера бе поставен изненадващо в трансферния списък на френския клуб, твърдят медиите в страната. Причината за раздялата с френския национал е чисто дисциплинарна, уточниха от клуба, след като играчът се е сбил със съотборника си Джонатан Роу след загубата от Рен (0:1) на старта на Лига 1. Така Олимпик Марсилия иска да се освободи и от заплатата на Рабио, която е чисто 5 милиона евро на сезон.

Олимпик Марсилия продава Адриен Рабио заради сбиване със съотборник

Адвокатът на Адриен Рабио твърди, че подобни конфликти често се случват в съблекалнята на отбора, като досега те са били туширани от клуба с големи глоби. За Олимпик обаче става въпрос за "недопустимо поведение". Според медиите влияние за решението на клуба е оказало и мнението на треньора Де Дзерби, който твърди, че Рабио е пестял усилията си в края на подготвителния лагер на тима в Нидерландия. Договорът на халфа с клуба изтича през месец юни, като тогава Олимпик Марсилия може да го загуби без пари.

За момента няма интерес към Рабио, но вече се говори за интерес към него от клубове от Англия, Испания и Монако. Рабио прекара 7 години в ПСЖ, където изигра над 200 мача за клуба. Той игра и в продължение на 5 години за италианския гранд Ювентус, където също записа над 200 мача. Халфът бе част от отбора на Франция, който стигна до финал на Мондиал 2022, но пък остана извън състава при спечелването на световната титла от "петлите" през 2018-та.

