Колко трябва да мразиш народа си, за да се държиш така? Просещите справедливост от Путин се увеличават (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Колко трябва да мразиш своя народ, за да се държиш така? Колко още можем да търпим? Дойдох с молба в подкрепа на народа ни и с лична молба – към президента (бел. ред. - руския диктатор Владимир Путин): Уведомявам ви за груби нарушения на конституционните ми права и правата на моето семейство". Това е само едно от изказванията на почти хиляда руски граждани, дошли да се оплакват на Владимир Путин за тежкия живот, който водят: липса на защита на конституционни права, глоби за "екстремистко съдържание" в социалните мрежи, сваляне на паметници и т.н. "Спазвайте конституцията, уважавайте човешките права" - призиви от други оплакващи се и чакащи на опашка, за да си кажат болките на Путин:

In Moscow, nearly a thousand Russians came to Putin’s reception office to file complaints.



They complained about violations of constitutional rights, fines for searching extremist content, the development of a park, the demolition of architectural monuments, and more. pic.twitter.com/VHKpqqzl18 — WarTranslated (@wartranslated) September 29, 2025

На този фон, Кремъл се готви да изхарчи 17 трилиона рубли (около 183 млрд. долара) за отбрана и национална сигурност през 2026 година, според вече обявения руски държавен проектобюджет. Това е дял от 38% от целия бюджет, но е и намаление от 200 млрд. рубли (около 2,4 млрд. долара) спрямо 2025 година. Амбициите обаче са от 2027 година пак да се върви нагоре в харченето за война – и това след като руският финансов министър Антон Силуанов вече каза, че през 2026 година делът на приходи от продажба на петрол и газ ще е около 20-22%, а доскоро беше 50%. За сметка на това предвидените пари за руските държавни телевиии са 106,4 млрд. рубли (1,28 млрд. долара) спрямо само 69,1 млрд. рубли (832 млн. долара) през 2025 година, коментира руското издание "Вьорстка" – Още: По-високи данъци и акцизи, огромни разходи за отбрана: Внесоха проектобюджета на Русия

In Samara, Russia has started covering oil refineries with metal structures and nets in an attempt to protect them from Ukrainian drone strikes.



Cope, literally. pic.twitter.com/6nyxaQzCbn — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността в сухопътните бойни действия в Украйна отново скочи на дневна база съгласно официалните украински данни. На 29 септември са станали 176 бойни сблъсъка спрямо 136 на 28 септември, казва украинският генщаб. Руснаците са хвърлили 104 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 52 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 9 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 463 изстреляни снаряда, като това е с около 220 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 5531 FPV дрона, което е с около 900 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Ukrainian Air Force continues striking Russian positions in the “Kanal” area near Chasiv Yar. Russian forces have been trying to pull in reinforcements there, but instead keeps receiving heavy hits from Ukrainian pilots. pic.twitter.com/88tIR174Vc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 29, 2025

Пак в Покровското направление е най-горещо – 56 отбити руски пехотни атаки там. Още 37 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление. 20 бойни сблъсъка са станали в пограничния район на област Суми и Курска област, 16 са руските пехотни атаки в Лиманското направление – руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обобщава, че руските части са превзели село Заречно там, още 14 са руските пехотни атаки в Торецкото направление т.е. в посока към Константиновка, Добропиля и северния фланг на Покровското направление. За Лиманското направление, геолокализирани видеокадри от руски обстрел и от издигане на руското знаме показват украински напредък в североизточната част на Ямпол и че руската армия е напреднала в северната част на Шандрилово, северозападно от Лиман:

В нов свой анализ, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, категорично не се съгласява с официалната украинска версия за случващото се при Добропиля, на северния фланг на Покровск. "Броят на "обкръженията" и "котлите", в които уж са попаднали руските войски в това направление, в коментарите и оценките на различни експерти, е просто невероятен. За съжаление, реалността, меко казано, е много различна от всичко това", категоричен е Машовец. По думите на експерта, руските части са успели да се укрепят на позиции в Красни Лиман и да напредне южно от населеното място към Мирноград, което означава, че скоро руски щурмови групи ще стигнат северните и североизточните покрайнини на Мирноград. Ситуацията за украинската армия в направлението Новоикономично – Мирноград се влошава, в Новоикономично има руски части, дори и западно от селото, предупреждава той. И добавя – Кучеров Яр все още е под руски контрол, даже има разширение на руската зона на север. Украинската армия успешно контраатакува и отблъсна руски сили обратно към Ново Шахово, но е спряла да контраатакува към Панковка – Новоторецко. "В момента ситуацията в района Панковка - Шахово - Софиевка - Володимировка изглежда доста трудна за украинските въоръжени сили, тяхната ударна тактическа група е принудена да води упорити боеве за удържане на Шахово, както и за предотвратяване на по-нататъшното настъпление на противника към Софиевка и Володимировка, вместо да пробие към Новоторецко", категоричен е Машовец, който уточнява, че руснаците опитват да отрежат тактическия украински микроклин, който заплашва частите на 51-ва общовойскова руска армия по фланговете. "Два майора" също пише, че руснаците атакуват към Шахово и Софиевка и към Володимировка, която е под украински контрол, според написаното от канала.

Украинският военен експерт заключва – няма обкръжение на руснаците при Кучеров Яр, има сравнително стабилен руски коридор натам между Ново Шахово и Шахово. Елиминирана е заплахата за обкръжение на руските части, действащи западно от река Казений Торец. Но той казва и друго: При значителните сили, които има на разположение 51-ва общовойскова руска армия, тя още не е пробила през Родинско до пътя Добропиля – Покровск, няма и руски пробив, с който да се блокира втория път от Добропиля към Покровск, през Гришино. Никаноровка и Панковка са под украински контрол и с това заплахата да има по-сериозно обкръжение на руски части остава. Заключението на Машовец – нищо чудно няма, че руснаците не се отказват, след като от Воздвиженка за 2 месеца напреднаха на 30 километра на запад-северозапад и да се разширят с 27 километра, като така оказват влияние както върху северния фланг на Покровск, така и още по-на север, към Константиновка като първа украинска крепост в агломерацията Славянск – Краматорск. Руските сили постигнаха оперативен пробив при Добропиля дотук - затова украинската армия се мъчи да попречи на руската да се възползва от този клин като плацдарм за успех и при Покровск, и при Константиновка, смята Машовец. Той обръща внимание и на следното: Украинските военни наричат операциите по руските флангове при Добропиля "стабилизиращи действия", а не "контраофанзива". Това е оценка на суровата реалност, а не пожелателно мислене, казва украинският експерт, който смята, че официалната политическа версия за Добропиля всъщност е елемент от пропагандната война, която водят Русия и Украйна. "И Русия три-четири пъти тотално унищожи украинската армия в 3-4 направление досега, но това не повлия особено на реалния ход на войната", изтъкна Машовец какво прави години наред руската военна пропаганда.

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 65 дрона клас "Шахед", "Гербер" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 46 по данни на украинските ВВС. Има удари на 6 места с 19 дрона, както и предупреждение за нови руски дронове, които летят към Украйна. Руското военно министерство съобщи за 81 свалени дрона над руска територия - 26 над Воронежка област, 25 над Белгородска, 12 над Ростовска, 11 над Курска и 7 над Волгоградска област.

