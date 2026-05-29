Руският министър на финансите Антон Силуанов потвърди преразглеждане на бюджета. Financial Times съобщи за намаляване на невоенните разходи в полза на отбраната. По информация на изданието в писмо до правителството от финансовия министър Антон Силуанов, написано още през февруари са предвидени допълнителни военни разходи - 2-4 трилиона рубли само през 2026 г. Бюджетът преди това е одобрил 16,84 трилиона рубли за войната, с дефицит от 3,8 трилиона рубли.

Русский мир: Руското МВР ще продава лични данни, за да печели пари. Не може да изнасяш над 100 000 долара в брой

Съкращения

За да бъдат осигурени допълнителни средства, Силуанов е предложил да се съкратят 2,9 трилиона рубли от други бюджетни пера. В писмото се посочва, че правителството възнамерява да намали други разходи с до 7,1 трилиона рубли до 2028 г. „Увеличението на разходите може, поне отчасти, да е свързано с плащанията на ранените във войната с Украйна и семействата на починалите.“ Общият брой на загиналите руски военни от началото на пълномащабното нахлуване до края на 2025 г. е достигнал 352 000, според съвместно изчисление на Mediazona, руската служба на BBC и Meduza. Тази оценка вече включва обявените за мъртви или обявени за изчезнали чрез съда (приблизително 90 000 души), пише The Bell.

Още: Путин към Армения: Спомнете си как започна всичко в Украйна (ВИДЕО)

Компенсиране

В същото време изданието твърди, че увеличението на приходите на Русия от петрол и газ поради цените, приближаващи се до 100 долара за барел, няма да компенсира непланирания дефицит, дори ако ситуацията, свързана с кризата в Близкия изток, продължи до края на годината. Министерството на финансите е готово да съкрати всичко, освен военните и евентуално социалните разходи.

Тази логика е в съответствие и с предстоящото намаляване на цената за ограничаване на петрола в бюджетното правило до 50 долара за барел от сегашните 59 долара. Тази мярка ще позволи съкращения на гражданските разходи без политически болезнени съкращения, пише The Bell.

Преразглеждане

Още: Русия ще продава големи петролни пристанища, за да запуши дупката в бюджета

В интервю за изданието „Комерсант“, публикувано на 27 май, Антон Силуанов потвърди, че се работи по преразглеждането на бюджетните параметри, но не уточни причините за допълнителните разходи за отбрана.

„Ще се променят ли бюджетните параметри? Да. Причината е промяна в макроикономическите условия в сравнение с предварително планираните, както и необходимостта от по-нататъшно концентриране на ресурсите върху важни приоритетни области“, каза Силуанов пред репортери. „Разбира се, има абсолютно приоритетни разходни пера: изпълнение на социални задължения и осигуряване на отбраната и сигурността на страната... ще анализираме всяко перо за икономическа възвръщаемост, постигане на резултати и в крайна сметка неговото въздействие върху благосъстоянието на хората.“

Руски депутат иска спешен край на "спецоперацията": "Няма да оцелеем" при дълга война