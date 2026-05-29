Зеленски предупреди за следваща масирана руска въздушна атака, докато в Русия има масова тревога за идващи дронове и ракети (ВИДЕО)

"Разполагаме с разузнавателни данни, показващи, че Русия се готви за нова масирана (въздушна) атака. Важно е всички наши партньори да знаят какво се случва и че Русия продължава да разчита на ракети и по-нататъшна война, а не на дипломатически стъпки. Преди всичко това означава, че е необходим допълнителен санкционен натиск върху Русия и че прилагането на нашите споразумения за противовъздушна отбрана с партньорите не може да бъде отлагано. Обсъдих съответните задачи с министъра на външните работи на Украйна Андрей Сибиха – какво трябва да се направи през следващите седмици и кои стъпки от страна на партньорите могат най-ефективно да подкрепят нашата отбрана. Противоракетната отбрана е ключовата задача. Подготвяме и подробни предложения за нов европейски пакет от санкции и допълнителни мерки срещу заобикалянето на съществуващите санкции". Това съобщи в своя официален профил във Facebook украинският президент Володимир Зеленски.

Украйна чака въздушна атака, Русия изпитва такава

Междувременно, в поне 20 региона на Руската федерация има обявена тревога за атака с дронове и ракетна атака. Сред тях са Нижни Новгород и Оренбург, Пермски край и Татарстан. В Ростовска, Волгоградска, Воронежска, Свердловска, Челябинска и Курганска области, както и в Ханти-Мансийския автономен окръг и Чувашия има предупреждения за ракетна атака. Летищата в Екатеринбург, Челябинск и Перм са затворени за самолети. Има данни за удар в Чувашия - според руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA (геолокализация и ВИДЕО) цел е завода "Чапаев", който произвежда ракети и има пожар точно до него. Предприятието е част от държавната корпорация "Ростех" и произвежда противоградови ракети "Алазан" за защита на земеделски земи от градушка. Обаче, поне 30% от поръчките на завода са за военни продукти:

И още - руските власти обявиха тревога за ракети в целия Урал, като предупреждението е издадено за територия, намираща се на около 2500 км от украинската граница. За първи път в целия Уралски федерален окръг е издадено предупреждение за ракети, казва Артьом Жога, пълномощник на руския диктатор Владимир Путин в Уралския федерален окръг. Предупреждението е издадено и в Ямал, на повече от 2000 км от украинската граница. Жога беше командир на проруското подразделение "Спарта", което се бие в Донбас от над десетилетие.

🚨 Missile Threat Reaches Yamal for the First Time — More Than 2,500 km from Ukraine



Residents of Russia's Yamal-Nenets region received emergency text alerts from the Ministry of Emergency Situations. Missile threat warnings are now also in effect across the Sverdlovsk,…

