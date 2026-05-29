Проверката в Румъния: Сега Русия знае точно колко минути й трябват, за да атакува!

Румънското министерство на отбраната заяви, че руският дрон не е бил свален поради малкото време за реакция и заради законови ограничения. Според министерството, атаката срещу въздушна цел изисква време за откриване, идентифициране и вземане на решение за сваляне. В инцидента те са имали само около 4 минути, което е било недостатъчно. Сега руснаците знаят точно колко време имат за удар – поне 4 минути. Може би дори повече. Това пише бившият заместник-министър на вътрешните работи на Украйна Антон Геращенко в телеграм канала си.

"Днес отново си припомних как на 24 ноември 2015 г. изтребител на турските военновъздушни сили свали руски самолет Су-24М. Според руската версия самолетът е бил в турското небе шест секунди. Според турската версия това са били 17,5 секунди.

Това се случи, след като Турция обяви през 2012 г., че ще сваля всичко, което нарушава въздушното ѝ пространство или лети към границата, без да отговаря на сигнали.

По това време Анкара беше напълно наясно, че Русия няма намерение да атакува каквото и да било на нейна територия. Но руският самолет беше свален мигновено", припомня Геращенко.

Днес, за разлика от 2015 година, руската заплаха е съвсем реална. Само че НАТО продължава да следва политика на умиротворяване и избягването на симетрични отговори до последния момент, въпреки че има техническите възможности да отговори на руските заплахи. Това само ще провокира Москва към нови, още по-дръзки атаки, казва украинският политик.

Каква би трябвало да бъде адекватната реакция на НАТО в този случай според него?

"НАТО или коалиция от държави биха могли да отправят суров ултиматум: всяко по-нататъшно нарушаване на въздушното пространство ще доведе до незабавен превантивен удар по точките за изстрелване и позициите на противовъздушната отбрана без предварително предупреждение", смята Геращенко.

