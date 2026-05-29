Въртележката в Серия А: Как треньорското еднообразие убива Калчото

Италианският футбол без никакво съмнение е с огромни традиции. В голям период от историята отборите от Серия А господстваха в Европа и всяваха страх у съперниците си. Всички помним погледа на Гари Невил през 1999 г., след като разбра, че Ювентус се е класирал на 1/2-финала в Шампионска лига и ще бъде следващият съперник на Манчестър Юнайтед.

Но тези времена отдавна отминаха и в реалността същите тези хегемони са далеч от величието си. А националният отбор на Италия не се класира на три поредни световни първенства. Еднообразието е голям проблем във футбола и именно от него страда Серия А.

Италианските отбори са слаби в Европа

Този сезон в Серия А се превърна в исторически, но не в добрия смисъл. През настоящата кампания и Милан, и Ювентус не успяха да се класират в Шампионска лига. Това се случва за пръв път в историята на най-престижния клубен турнир, откакто той се преформатира през 1992 г. Отделно, в последните години само Интер успява да представи Италия добре в “турнира на богатите“, като достигна два финала от 2023 г. насам.

Всъщност само сезон 2022/23 прави изключение, като тогава Милан достигна до 1/2-финал в Шампионска лига и беше отстранен именно от градския си съперник.

Още: Треньорска въртележка в Серия А! Един от големите треньори смени грандовете

Треньорите са виновни

Лошото представяне на италианските тимове на европейската сцена е най-голямото доказателство за това, че остарелите разбирания за футбол, които царуват на Ботуша, не работят в модерния футбол. Въпреки че стигна до два финала, Интер загуби и двата, като в последния беше разгромен със срамното 0:5 от ПСЖ. Но защо старите традиции остават непроменени в Серия А? Може да звучи клиширано, но е ясно – виновни са треньорите.

Масимилиано Алегри и Антонио Конте ще направят поредната въртележка

Именно сезон 2025/26 е олицетворението на това защо треньорите, които постоянно се въртят в Серия А са основен фактор за неуспеха на италианския футбол. Антонио Конте може да направи Наполи шампион, но не пожъна никакъв успех в Шампионска лига. Масимилиано Алегри дори не успя да класира Милан в “турнира на богатите“. И двамата си тръгнаха от отборите, но по всичко личи, че ще останат в Италия. Алегри на практика вече е треньор на Наполи, а Конте чака оферти както от Милан, така и от Ювентус.

А “бианконерите“ най-вероятно ще се разделят с Лучано Спалети. Той едновременно не успя да ги класира в Шампионска лига и да се скара с ръководството.

Още: Сърби искат 2 милиона за български национал: чакат отбори от топ 5 първенствата

Младите треньори се представят добре в Серия А

Въртенето на стари треньори става още по-странно когато погледнем към младите. През годините новоизлюпените специалисти доказаха, че са добри, особено в Серия А. И Тиаго Мота, и Сеск Фабрегас, и Винченцо Италиано показаха добри резултати в малките клубове. Мота класира Болоня в Шампионска лига през сезон 2023/24, Фабрегас направи същото с Комо тази година, а Италиано игра красив футбол и остана на косъм от Европа с Болоня, отново през настоящия сезон.

Италианските отбори си обичат старите треньори

Но италианските отбори не са добре известни с това, че дават време на млади неопитни треньори. Чист пример е Тиаго Мота, който след фурора в Болоня, беше назначен в Ювентус. Но при “бианконерите“ не изкара дори един сезон. Грандовете в Серия А избират да се връщат към колелото на късмета с познатите треньори. Слагат тези, които са свободни, въртят, и каквото се падне, с това играят. Но очевидно това не е правилният път.

Еднообразието не тласка италианския футбол напред, а го кара да боксува. Кара го да не печели Шампионска лига от 2010 г. и да не се класира на три поредни световни първенства.

Още: За пръв път в историята на Шампионската лига: Два европейски гранда няма да участват изобщо

Italian teams when it's time to pick a new manager 😂



Same managers have coached different teams over the years pic.twitter.com/WOpkkg0xzL — Rooted in the Game (@rootedinthegame) May 26, 2026