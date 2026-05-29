В битка с пияните туристи: Хърватия ограничава продажбата на алкохол

Парламентът в Хърватия e одобрил закон, даващ право на местните власти да забраняват продажбата на алкохол след определен час. Това е опит да се ограничи пиянството на обществени места - проблем, който през последните години се превърна в сериозно предизвикателство за редица туристически дестинации в страната, съобщава bTV. В местните медии и социалните мрежи все по-често се публикуват кадри на хора, предимно чуждестранни туристи, в тежко алкохолно опиянение, които пият по улиците, уринират на обществени места, вдигат шум и нарушават ежедневието на местните жители, пише АФП.

Снимка: iStock

Всички 117 депутати, които са присъствали на заседанието на 151-местния парламент, единодушно са подкрепили промените в Закона за търговията. Въпросните промени дават възможност на общините и градовете да ограничават часовете за продажба на алкохол в магазините с цел "защита на общественото здраве, обществения ред, културното наследство и околната среда". Мярката обаче няма да се прилага за барове, ресторанти и заведения.

Още: Алкохол само след тест: Необичайна мярка в Тайланд

Министърът на туризма Тончи Главина обясни, че целта е да се гарантира по-добро качество на живот за местните жители, "които искат да съжителстват нормално с туризма". Кметът на Сплит - градът, който най-често попада във фокуса на вниманието заради сцените с пияни туристи - вече обяви, че продажбата на алкохол в магазините ще бъде забранена между 21 и 6 часа, като така се цели да с ограничи "пиянството и безредиците" в обществените пространства, особено в историческия център около двореца на римския император Диоклециан.

Още: Социалните мрежи и алкохолът: Каква е връзката?

Други популярни туристически дестинации, сред които остров Хвар и столицата Загреб, също заявиха, че обмислят въвеждането на подобни ограничения.