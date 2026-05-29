29 май 2026, 17:20 часа 364 прочитания 0 коментара
Европейци, спокойният ви сън свърши!: Медведев обеща още много руски дронове срещу Европа

Заместник-председателят на влиятелния Съвет за сигурност на Русия и бивш руски президент Дмитрий Медведев, предупреди днес с остър тон европейските лидери, че дронове ще продължат да навлизат в техните страни и да лишават населението им от спокоен сън. Изказването на Медведев идва, след като НАТО обвини Москва в безразсъдно поведение и обеща да "защитава всеки сантиметър от територията на съюзниците", като реакция на инцидента в Румъния, където руски дрон се разби в жилищен блок. 

"Импотентните" европейски лидери трябва да спрат да изразяват възмущение, тъй като те участват пряко във войната срещу Русия, каза Медведев. 

"Нека се подготвят: това ще продължи да се случва. Води се война! И гражданите на държавите от Европейския съюз, както и населението на воюващите страни, няма да могат да спят спокойно. Особено на онези места, където има заводи за дронове за нуждите на бандеровските формирования. Тъй че си затваряйте устата. Това е само началото!", заяви Медведев.

"Граждани на ЕС, трябва да разберете, че вашите власти едностранно влязоха във война с Русия", отбеляза той, цитиран от ТАСС.

"Спокойният ви сън свърши. Вие обаче знаете, кой е отговорен и защо!", заяви Медведев.

Елена Страхилова Редактор
