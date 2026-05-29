Путин със своя версия за дрона, паднал в Румъния (ВИДЕО)

29 май 2026, 19:05 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Руският диктатор Владимир Путин изрази предположение, че дронът, ударил жилищен блок в Румъния е украински. По думите му украински дронове са прелитали над Финландия, Полша и балтийските държави в миналото. Той също така предположи, че същото може да се е случило и в Румъния. Путин заяви, че първата реакция в случай на дронове, навлизащи в европейското въздушно пространство, винаги е била: „Помощ! Руснаците идват! Руснаците стрелят!“ След това, твърди Путин, се оказва, че това са украински дронове.

Обективни данни

Руският президент добави, че ако на Русия бъдат предоставени „обективни данни“ и останки от дрона за изследване, Москва ще оцени какво се е случило. Припомняме, че по време на нападение срещу Украйна в нощта на 29 май руски дрон удари жилищна сграда в Румъния, ранявайки двама души. 

Член 4 от договора на НАТО

Румънският президент Никушор Дан нарече катастрофата с дрон „най-сериозният инцидент, засегнал територията на страната от началото на агресивната война на Руската федерация срещу Украйна“.

Депутатът от румънската Национално-либералната партия (НЛП) Александру Мурару заяви, че Румъния е била атакувана за първи път от 82 години, визирайки руския дрон, ударил жилищен блок в центъра на Галац. Той призова за активирането на Член 4 от договора на НАТО и експулсиране на руския посланик.

"Днес сме свидетели на изключително сериозно събитие - за първи път от 1944 г. насам територията на Румъния е ударена от военен апарат на държава, участваща в агресивна война на нашите граници. Независимо от обясненията, които ще последват, подобен инцидент не може да се третира като обикновена техническа грешка", каза той.

Евгения Чаушева
