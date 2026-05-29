Обявиха фаворита за трофея в Шампионска лига - минимален аванс за един от финалистите

Арсенал и Пари Сен Жермен прекараха изминалия уикенд в празнуване на спечелените от тях шампионски титли, но само единият от двата отбора ще увенчае впечатляващия си сезон с трофея в Шампионска лига. Защитаващият титлата ПСЖ си осигури билет за Будапеща след вълнуващ 1/2-финален сблъсък с Байерн Мюнхен. Двата европейски гранда отбелязаха общо 11 гола в двата мача, но именно голът на Усман Дембеле в третата минута на "Алианц Арена" елиминира баварците с общ резултат 6:5. Между Арсенал и Атлетико Мадрид се разрази двубой, който се отличаваше с много по-стабилна игра в защита. След като първият мач в испанската столица завърши с равенство 1:1, Букайо Сака отбеляза единствения гол в решаващия мач и изпрати "артилеристите" на втория им финал в историята.

Прогноза за ПСЖ - Арсенал

Това е история, стара колкото света. Може би най-добрият отбор в атака в Европа се изправя срещу може би най-добрия отбор в защита в Европа. Кой от двата ще излезе победител? Ето как суперкомпютърът на известния сайт за спортни анализи Opta оценява шансовете на всеки финалист да триумфира в Шампионска лига. През почти целия сезон 2025/26 Opta даваше предимство на Арсенал за спечелване на трофея. Дори след двата реванша от 1/2-финалите "артилеристите" бяха фаворити според суперкомпютъра.

Сега обаче Opta промени прогнозата си в полза на ПСЖ. На настоящите носители на трофея се дават 55,78% шанс да спечелят титлата за втори пореден път - постижение, което в ерата на Шампионската лига е успял да постигне само Реал Мадрид. Може би суперкомпютърът просто вече не може да пренебрегне огневата мощ в атака, която води парижаните към втори пореден финал. Отборът е отбелязал 44 гола в най-елитната европейска надпревара през този сезон, което е най-много в историята на турнира за една кампания.

Последните новини за контузията на Дембеле също може да са повлияли на повишените коефициенти. Френският играч заяви, че изпитва само леко неразположение и със сигурност ще бъде на терена на 30 май. В съчетание със сензационното полузащитно звено на отбора, водено от Витиня, и солидната си отбрана, ПСЖ е напълно способен да защити успешно европейската си титла. Въпреки че Арсенал вече не е фаворит според Opta, отборът все още има впечатляващ шанс от 44,22% да спечели първата си титла в Шампионската лига.

Отборът от северен Лондон също няма да страда от липса на самочувствие. Момчетата на Микел Артета все още са окрилени от първата си титла във Висшата лига от 22 години насам - подвиг, който изглеждаше, че ще им се изплъзне през април, когато пропиляха аванс от девет точки за 11 дни. Въпреки това Арсенал по възхитителен начин се върна към победите и приключи сезона с така желания трофей. По пътя към него отборът запази серията си без загуба в най-престижния европейски клубен турнир, до голяма степен благодарение на невероятната си защита и героичните изяви на Давид Рая под гредата.

Уилям Салиба, Габриел и компания ще трябва да дадат всичко от себе си, за да удържат атаката на ПСЖ на 30 май, но с шанса да спечелят историческа титла в Шампионската лига на косъм, защитниците, както и всеки друг играч в червено, ще дадат всичко от себе си на терена в опит да победят действащите шампиони.

