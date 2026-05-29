Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан оказаха натиск върху Ереван с искането в Армения да бъде проведен референдум възможно най-скоро, който да реши дали страната да се присъедини към Европейския съюз или продължаването на членството в Евразийския икономически съюз (ЕИС). Членовете на съюза също така заявиха, че до декември ще подготвят доклад за последиците от евентуално спиране на участието на Армения в ЕИС. Руският диктатор Владимир Путин припомни, че кризата в Украйна е започнала с желанието ѝ да се присъедини към ЕС.

Напомняне - заплаха

„Всичко, което е добро за арменците, е приемливо и добро за Русия. Но ако Армения започне да приема стандартите на ЕС, интеграцията с нея обективно ще трябва да бъде ограничена.“, коментира Путин и акцентира върху следните въпроси: "Никакви решения на арменското ръководство няма да развалят отношенията между нашите народи. Въпреки това, могат да възникнат икономически трудности, ако Армения се присъедини към ЕС. Кризата в Украйна започна с опитите за присъединяване към ЕС... Обичайните изисквания за мигрантите ще важат за арменските граждани, ако те напуснат ЕИС. Армения ще загуби 14% от БВП си, ако цените на енергията бъдат принудени да се повишат поради излизането ѝ от ЕИС. Ако Армения напусне ЕИС, нейните граждани ще трябва да закупят разрешителни за работа, за да работят в Русия. Европа обещава един ден да инвестира 2,5 милиарда евро в Армения, докато Русия вече е инвестирала значително в страната. Армения трябва да обмисли на кои пазари ще отидат нейните селскостопански продукти, ако икономическите връзки с ЕИС бъдат прекъснати."

Если Армения начнет переходить на стандарты ЕС, интеграцию с ней объективно придется свернуть — Путин pic.twitter.com/sU7WUmKlRg — Этна (@EtoEtna) May 29, 2026

Икономическа сигурност?

Според страните-членки на ЕИС курсът на Армения към интеграция с ЕС създава рискове за икономическата сигурност на съюза. Припомняме, че отношенията на Армения с Русия рязко се влошиха, след като Москва на практика не успя да помогне на Ереван по време на загубата на Карабах през 2023 г. След това Армения започна да се дистанцира от руските структури, замрази участието си в ОДКС (Организацията на договора за колективна сигурност е военен съюз в рамките на ОНД) и започна активно да се стреми към сближаване с ЕС и Съединените щати.

Европейска интеграция

През 2025 г. арменският парламент прие закон, с който се стартира процесът на европейска интеграция, а през 2026 г. Ереван засили контактите си със Запада. На този фон Москва започна да оказва натиск, използвайки обичайните си методи: първо заплаши да загуби евтиния газ и гориво, а сега, чрез ЕАИС, настоява Армения да избира между Европейския съюз и руския блок.

