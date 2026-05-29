Бомба на трансферния пазар: ПСЖ надцака Барселона с 9 цифри и двама играчи за атрактивен нападател

Летният трансферен прозорец все още не е отворил, а драмата е пълна. Барселона почти финализира многомилионната сделка за закупуването на Антъни Гордън от Нюкасъл. Вече стана ясно, че каталунците са готови да изпратят оферта на стойност 100 милиона евро за нападателя на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес. Но ще имат голям конкурент в лицето на настоящия европейски шампион ПСЖ. Парижани са готови да дадат 120 милиона евро за услугите на аржентинеца, като според информациите ще добавят и двама техни играчи към сделката.

Барселона иска да вземе Хулиан Алварес

От Барселона са готови да дадат 100 милиона евро на Атлетико Мадрид като трансферна сума. Ако добавим и евентуалните бонуси, цената на Алварес може да се доближи до 150 милиона евро. “Дюшекчиите“ изобщо не искат да продават Алварес на каталунците, най-вече защото са им пряк конкурент на няколко фронта. Но информациите твърдят, че Алварес е отказал да подпише нов договор с Атлетико Мадрид и е изявил желание да премине в Барселона.

ПСЖ е готов да даде на Алварес заплата като на Дембеле

Но плановете на Барса рязко могат да се променят, тъй като много сериозен конкурент влиза в битката за Хулиан Алварес. Става въпрос за ПСЖ, който според “Ел Чирингито“ е готов да предложи на Атлетико Мадрид 120 милиона евро като трансферна сума и двама от играчите си като трансферна монета. Отделно парижани са готови да предложат на аржентинеца заплата равна на тази на Усман Дембеле – по 350 000 евро на седмица. Ясно е, че “дюшекчиите“ не искат да се разделят с нападателя си, но ако им се наложи да го продадат, със сигурност биха предпочели ПСЖ пред Барселона като потенциални купувачи.

