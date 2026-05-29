"Какво си мислите, че крием от него ли?": Песков обясни за Путин

"Какво си мислите, че сме го скрили от него ли?". Това попита говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на журналисти дали на Владимир Путин е било докладвано за руския дрон, разбил се тази нощ в жилищен блок в румънския град Галац.

Песков обаче не пожела да коментира случилото се. Той заяви, че Путин и руската делегация се намират в Астана и са изцяло съсредоточени върху двустранните руско-казахстански отношения, както и върху темите от дневния ред на Евразийския икономически съюз (ЕАИС).

"Случилото се там (в Румъния) по никакъв начин не се отнася нито към едната, нито към другата категория въпроси" - така Песков избяга от по-нататъшни обяснения.

Припомняме, че тази нощ руски дрон тип "Шахед" се разби в 10-ия етаж на жилищна сграда в Галац, като след експлозията избухна пожар, бяха ранени жена и детето й, а около 70 души бяха евакуирани от жилищата им.

Румънското външно министерство привика руския посланик, за да го уведоми за дипломатическите стъпки, които Букурещ ще предприеме в отговор.

По-късно румънският президент Никушор Дан обяви след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, че генералният консул на Русия в румънския град Констанца е обявен за персона нон грата, както и че Генералното консулство на Руската федерация в Констанца ще бъде закрито.

