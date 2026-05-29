Докъде стигна държавата с високите цени? (ВИДЕО)

Какво се случва с мерките за овладяване на цените, които предложи новото правителство и каква е реакцията на бизнеса? В началото на месеца мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата влязоха на първо четене в парламентарната бюджетна комисия.

Те предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, въвеждане на нови понятия свързани с цените, въвеждане на регистър за проследяване на цените по цялата верига и увеличаване на списъка с нелоялни практики от 13 на 33.

Според бизнеса обаче, тези действия ще доведат до прекомерна административна тежест, повишаване на цените и намаляване на промоциите в магазините.

Източник: БГНЕС

“Подкрепяме идеята държавата да разработи ефективен механизъм за проследимост на суровини и храни, но това не следва да е за сметка на производители и преработвателите, както е предвидено в представения законопроект”, заявиха от 13 браншови организации от сектор храни, в официална позиция до премиера Румен Радев.

От частния сектор смятат, че въвеждането на неясни и недефинируеми понятия като “необосновани цени” би направило практическото прилагане на текстовете обект на субективизъм от страна на регулаторите и би поставило оборота в риск.

Очакванията на бизнеса са съответните мерки или да се отменят или да се разпишат ясни дефиниции, които изключват субективност. В противен случаи има сериозен риск промоциите и намаленията по магазините да бъдат ограничени. Междувременно цените продължават да растат.

Надценките на търговците при продажбата на основни храни варират между 20 и 80 на сто. Това показват данни на КНСБ от наблюдение на цените на 21 стоки от малка потребителска кошница (20 хранителни продукта и бензин). Изследването обхваща над 600 малки и големи търговски обекта в 81 общини. С близо 5 евро е поскъпнала малката потребителска кошница от юни миналата година досега.