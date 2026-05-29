Путин пак говори за край на войната: Скоро, но срок не каза. Z-каналите не спират с черните краски (ВИДЕО)

29 май 2026, 20:22 часа
Снимка: kremlin.ru
"Що се отнася до това, че казах, войната отива към край, го казах заради анализа на ситуацията на фронта. Нашата армия настъпва по всички направления - всеки божи ден". Това заяви руският диктатор Владимир Путин. И моментално уточни, че не може да назове конкретен срок за край на войната в Украйна "в условията на бойни действия" - не заяви, че например след 3 дни ще превземе Киев - ОЩЕ: Киев за 3 дни и най-бързият блицкриг в историята: Мокрите сънища на Русия преди година

Анализите на Путин не са Z-анализите

И на фона на бъртвежите и "анализите" на Путин, Z-каналите продължават да рисуват черни краски за развоя на войната. "Записки на ветерана" например публикува пост, според който в много региони на Русия са започнали да издават заповеди за мобилизация. Именно този канал наскоро прогнозира, че или до есента ще има мир и то не според представите на Путин и Кремъл, или ще има пълна мобилизация в Русия.

Друг Z-канал - "Дом среди лавров", пише, че средната продължителност на живота на руски войник по време на щурмови операции е 20-35 минути, а средната продължителност на живота на войник от пристигането на полигона до изпращането му в бойната зона е от 10 дни до 3 седмици. Според канала, непоправимите загуби на Русия се увеличават всеки месец, а руските военни са в "режим на оцеляване". И добавя, че през 2022 година "частичната мобилизация" от 300 000 души, ангажирани за пълномащабната инвазия в Украйна, е изнесла боевете в следващите 2-3 години, но при сегашното темпо на даване на жертви са необходими повече хора на фронта.

А на този фон, т.нар. губернатор на окупираната част на Херсонска област Владимир Салдо (назначен от руската окупационна власт и кмет на Херсон в периода 2002-2012) написа в своя официален канал в Телеграм, че "вражески хексакоптер "Баба Яга" (един от най-популярните украински дронове) пусна мини върху участък от магистрала "Новорусия" близо до границата между Херсонската и Запорожката области. Мините бяха разпръснати по пътното платно и по банкетите. Те се задействат от движение, представлявайки смъртоносна опасност. Шофьорът на КАМАЗ беше убит. Няколко превозни средства, превозващи товари за обекти в Геническ, също бяха повредени. Участъкът от магистралата в момента е затворен. Специалисти разминират". Думите на Салдо са само потвърждение как руският тил в окупираната част в Украйна се превръща в истински ад, което няма как да не даде отражение и в действията на руската армия.

Ивайло Ачев
