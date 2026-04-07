"Комсомолска правда" вика духа на Жириновски, за да разбере кога Русия ще победи във войната

Руският ежедневник "Комсомолска правда", който е изцяло контролиран от Кремъл, потърси утеха чак в спиритизма, за да даде поне малко надежда на читателите си, че руската победа в Украйна е "близо". Може да изглежда невероятно, но тази иначе представяща се за сериозна медия прибегна до услугите на медиум, който да повика "духа на Жириновски" (емблематичният руски политик краен националист, починал през 2022 г.), който да даде своите прогнози за края на войната и "славното" бъдеще, което очаква Русия.

В обширен материал от любимия на Владимир Путин вестник описват как се свързали с медиум в годишнината от смъртта на Жириновски - 6 април.

И признават с половин уста, че подобни занимания не са "християнски", но пък интересът бил огромен и масово в Русия вярвали във всичко, казано приживе от Жириновски:

"Разбира се, идеята за призоваване на дух изглежда, меко казано, нехристиянска. Първо обаче, всеки журналист е малко авантюрист по душа. И второ, уверени сме, че Владимир Волфович не би ни осъдил."

И друго признават журналистите от "Комсомолска правда" - че "в Русия има мощен бум на всичко, свързано с магия".

И така, от вестника се свързват с Анна Печуева, "известна магьосница от Архангелска област", и изпълняват стриктно указанията й, за да им се яви духът на Жириновски. Задължителният ритуал включвал изгарянето на банкнота от 100 рубли, както и набавянето на черна свещ.

След което духът на Жириновски взел, че се явил и предсказал следните неща, чинно изброява "Комсомолска правда":

Първо, самата "Комсомолска правда" щяла да расте и да се развива извън пределите на Русия, защото имало голям интерес към нея;

Второ, украинският президент Володимир Зеленски щял да "си отиде, да умре";

Трето, Украйна щяла да бъде "разрязана на парчета и разделена като пирог", Америка също щяла "да се разпадне като СССР навремето и нейните щати да станат отделни държави", но пък Европа щяла да устои. Колкото до Русия - естествено, тя също щяла да устои. Е, само икономическата ситуация щяла да е леко "нестабилна".

В края на статията "Комсомолска правда" завършва с пояснение, че спиритуализмът в руската история е "практически държавна традиция", а не нещо "маргинално". И дава пример с император Николай II - "последният цар, благочестив и светец (сега канонизиран), който имал слабост" към спиритизма.

"Комсомолска правда" завършва с думите: "Ако Божиите помазаници са призовавали духове, тогава защо ние, обикновените смъртни, да не опитаме. Ами ако?" (ами ако наистина казват истината - надяват се от редакцията на вестника).