"На вашите услуги съм": Орбан поискал да е мишката, помагаща на "лъва" Путин

Унгарският премиер Виктор Орбан уверил руския диктатор Владимир Путин, че е готов да положи големи усилия, за да му помогне, включително да улесни уреждането на войната в Украйна чрез организиране на среща на върха в Будапеща. Това е станало в техен телефонен разговор, състоял се на 17 октомври 2025, стенаграма от който е била предоставена от унгарското правителство на агенция Bloomberg.

"Вчера нашето приятелство достигна толкова високо ниво, че аз мога да помогна по всякакъв начин... По всеки въпрос, по който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги", заявил Орбан по време на разговора.

За да подчертае твърдението си, той припомнил баснята на Езоп за мишката, която освобождава лъва, хванат в мрежа, след като лъвът преди това пощадил живота й. Според стенограмата това сравнение разсмяло Путин.

Съдържанието на този телефонен разговор между двамата се съобщава за първи път, като то дава допълнителни основания да се смята, че помощта за Русия е политика, произтичаща от самия връх на унгарското правителство, подчертава агенцията.

По време на разговора Орбан отбелязал още, че приятелството му с Путин се е засилило от първата им среща в Санкт Петербург през 2009 г. "Колкото повече приятели създаваме, толкова повече възможности имаме да се изправим срещу противниците си", казал Орбан. Освен това той изразил съжаление, че двамата с Путин не могат да се срещат редовно лично, както са правили преди пандемията от COVID-19.

Путин от своя страна похвалил "независимата и гъвкава" позиция на Унгария по отношение на войната в Украйна. "Не разбираме защо такава балансирана, умерена позиция предизвиква само възражения", казал той, според стенограмата.

