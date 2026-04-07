Спорт:

"На вашите услуги съм": Орбан поискал да е мишката, помагаща на "лъва" Путин

07 април 2026, 14:46 часа 317 прочитания 0 коментара
Снимка: Gettyimages
Унгарският премиер Виктор Орбан уверил руския диктатор Владимир Путин, че е готов да положи големи усилия, за да му помогне, включително да улесни уреждането на войната в Украйна чрез организиране на среща на върха в Будапеща. Това е станало в техен телефонен разговор, състоял се на 17 октомври 2025, стенаграма от който е била предоставена от унгарското правителство на агенция Bloomberg.

"Вчера нашето приятелство достигна толкова високо ниво, че аз мога да помогна по всякакъв начин... По всеки въпрос, по който мога да бъда полезен, съм на вашите услуги", заявил Орбан по време на разговора. 

За да подчертае твърдението си, той припомнил баснята на Езоп за мишката, която освобождава лъва, хванат в мрежа, след като лъвът преди това пощадил живота й. Според стенограмата това сравнение разсмяло Путин.

Съдържанието на този телефонен разговор между двамата се съобщава за първи път, като то дава допълнителни основания да се смята, че помощта за Русия е политика, произтичаща от самия връх на унгарското правителство, подчертава агенцията.

По време на разговора Орбан отбелязал още, че приятелството му с Путин се е засилило от първата им среща в Санкт Петербург през 2009 г. "Колкото повече приятели създаваме, толкова повече възможности имаме да се изправим срещу противниците си", казал Орбан. Освен това той изразил съжаление, че двамата с Путин не могат да се срещат редовно лично, както са правили преди пандемията от COVID-19.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Путин от своя страна похвалил "независимата и гъвкава" позиция на Унгария по отношение на войната в Украйна. "Не разбираме защо такава балансирана, умерена позиция предизвиква само възражения", казал той, според стенограмата. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Унгария Русия Владимир Путин Виктор Орбан война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес