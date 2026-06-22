Конфликтът между Полша и Украйна продължава: Карол Навроцки критикува Зеленски

Спорът между Полша и Украйна се задълбочава. Днес полският президент Карол Навроцки заяви, че разногласието между Варшава и Киев засяга историческата памет, а не вътрешната политика на Полша. Според него поляците помнят престъпленията, извършени от украински националисти, и не са готови да приемат прославянето на движението на Бандера. „Всички поляци знаят и разбират колко много вреда са нанесли украинските националисти на полския народ“, заяви Навроцки.

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Какво се случи?

В петък полският президент Карол Навроцки лиши украинския президент Володимир Зеленски от най-високото полско държавно отличие, което предизвика реакция, при която трима бивши украински президенти и други висши представители върнаха своите държавни награди на Полша. Навроцки реши да отнеме ордена „Белият орел“, след като Зеленски разгневи много хора в Полша, като преименува украинско армейско подразделение на името на Украинската въстаническа армия - националисти, които са избили поляци по време на Втората световна война.

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Вчера полският премиер Доналд Туск заяви, че разривът между двете страни е стратегическа грешка. „Конфликтът между полски и украински политици е стратегическа грешка, която ще навреди и на двете страни, в икономически и геополитически план и на тяхната репутация. А в политиката, както знаем, една грешка е по-лоша от престъпление“, написа Туск. „В разговори с моите европейски партньори се стремя да минимизирам загубите и да намаля напрежението. Това не е лесна задача“, добави той в публикация в Екс.

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