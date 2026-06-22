Кремъл заяви, че оттеглянето на британския министър-председател Киър Стармър, който е силен поддръжник на Украйна, едва ли ще промени "враждебното отношение", както се изрази говорителят Дмитрий Песков, от страна на Лондон към Русия. Припомняме, че по-рано днес Стармър заяви, че подава оставка, като обеща да осигури организирано предаване на властта на новия лидер най-късно до септември, за да се избегне политическа нестабилност, докато Великобритания се подготвя за своя седми премиер за последните 10 години.

"Стармър не направи нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения", заяви пред репортери прессекретарят на Владимир Путин.

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"Той винаги е бил привърженик на поддържането на отношенията на практически нулево равнище. Малко вероятно е някой на британската политическа сцена да заеме позиция по отношение на страната ни, която да е различна от тази на Стармър", заяви още Песков.

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