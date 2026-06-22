Фен от Ливърпул, кмет на Манчестър: Кой е "Кралят на Севера" Анди Бърнам - фаворитът за нов британски премиер?

Анди Бърнам два пъти се е кандидатирал безуспешно за лидер на управляващата във Великобритания Лейбъристка партия. Сега решителната му победа на извънредните парламентарни избори го поставя на крачка не само от тази цел, но и от влизането на "Даунинг Стрийт" като министър-председател след оставката на премиера Киър Стармър. Бърнам е кмет на Голям Манчестър от девет години, където си изгради имидж на оптимист, активист и човек, който говори откровено и без заобикалки – характерно за Северна Англия. Наричан "Кралят на Севера" заради защитата на региона по време на пандемията от Covid-19, той е ловък оратор, известен с добродушието и харизмата си.

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Големият оптимист

С място в парламента като представител на избирателния район Мейкърфийлд в Северозападна Англия, Бърнам ще се нуждае от подкрепата на 81 свои колеги от Лейбъристката партия, за да влезе в битка за лидерството във формацията срещу Стармър. Той вече потвърди, че ще се кандидатира да го замени като лидер на партията и като премиер.

Поддръжниците му виждат в Бърнам потенциалния спасител на Лейбъристите срещу популистката дясна партия Reform UK, водена от Найджъл Фараж. Критиците пък представят Анди Бърнам като политически хамелеон, който ще се сблъска със същите икономически ограничения, които спъват безличното правителство на Стармър, както и със същия неспокоен и нетърпелив електорат.

Така или иначе, Бърнам би бил лидер от съвсем друг тип в сравнение с Киър Стармър.

„Той просто е оптимист и щастлив и, изглежда, му харесва да бъде политик“, казва пред The New York Times Джон МакТърнан, съветник на Тони Блеър, когато той беше министър-председател, и човек, който познава Бърнам още от времето, когато кметът на Манчестър е работел като депутатски сътрудник в Южен Лондон.

Снимка: Getty Images

„Лидерите или те вдъхновяват, или леко те натъжават“, добавя МакТърнан, като отбелязва, че напоследък е имало няколко министър-председатели, „които сякаш не се наслаждаваха особено на това“, включително и Стармър.

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Католик с ирландско потекло и фен на Евертън

Бърнам е роден в Ливърпул през 1970 г. Баща му е бил телефонен инженер, а майка му - рецепционистка в лекарски кабинет. Израства в Кълчет, село в Чешир, недалеч от Мейкърфийлд. С ирландски произход е. Посещава държавни римокатолически училища и е говорил за своя католицизъм, включително за срещата си с папа Франциск през 2023 г.

„Майка ми беше с мен и въпреки че не съм католик в пълния смисъл на думата, усетих магнетичното привличане на Ватикана“, казва той, сравнявайки вярата си с цялостната си преданост към футболния клуб Евертън - една от емблемите на родния му Ливърпул, яростен противник на едноименния клуб от града.

Ако спреш да ходиш на мачове „все пак си фен на „Евертън“. Можеш да спреш да ходиш на църква, но все пак си католик", обяснява Бърнам.

Снимка: Getty Images

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От Кеймбридж до политическа кариера

Бърнам печели място да учи английски език в Кеймбридж и след като се дипломира, поема познатия път към политическата популярност – първо като изследовател при Теса Джоуел, депутат от Южен Лондон, а след това като съветник на тогавашния министър на културата Крис Смит.

Докато учи в Кеймбридж, той се запознава с Мари-Франс Ван Хеел, родена в Нидерландия, с която по-късно се женят и имат три деца.

„Когато съпругата ми забременя, всъщност не бяхме планирали да имаме деца по това време, защото смятах, че стабилността е важна. Сключихме брак през октомври 2000 г., когато Джими беше на 8 месеца, а аз се намирах в трудна битка за спечелване на номинацията“, разказва Бърнам пред The Guardian през 2009 г., като припомня усилията си да се кандидатира за член на парламента.

След като печели изборите през 2001 г., представлявайки Лий – северен район, близо до мястото, където е израснал, той става младши министър в правителството на „Новата лейбъристка партия“ на Тони Блеър. Повишен е в кабинета при Гордън Браун и заема постовете главен секретар на Министерството на финансите, министър на културата, медиите и спорта, а след това и министър на здравеопазването.

През 2009 г. Анди Бърнам беше освиркан по време на поменна служба по повод 20-ата годишнина от трагедията на стадион "Хилзбъро" в Шефилд, при която загинаха 97 футболни фенове на Ливърпул в резултат на натиск от неконтролируемо прииждащата тълпа на стадиона в мача за ФА Къп срещу Нотингам Форест. Това му прави дълбоко впечатление и го убеждава, че семействата заслужават справедливост, след като полицията, разследващите и медиите се опитаха да представят жертвите като хулигани и да ги обвинят за трагедията. Натискът от страна на Бърнъм допринесе за провеждането на второ разследване.

След като Лейбъристите загубиха общите избори през 2010 г., Бърнам се кандидатира за лидер на партията и се класира на четвърто място. През 2015 г. той опитва отново и в началото е фаворит, но в крайна сметка губи от левия политик Джереми Корбин, в чийто екип по-късно работи.

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Какво го отличава от Киър Стармър?

През 2017 г. Бърнам напуска парламента, след като решава, че бъдещето му е извън Уестминстър, и е избран за кмет на Голям Манчестър.

Робърт Форд, професор по политика в Университета в Манчестър, казва, че Бърнам е ръководил процъфтяващата местна икономика там и е показал политическите си умения, като е засилил контрола и регулирането на градските автобуси, печелейки при това битката с транспортните компании.

„Той превърна това, което би могло да бъде една доста скучна технократска политика – повярвайте ми, ако Киър Стармър беше на негово място, точно така щеше да бъде – в битка като тази на Давид срещу Голиат“, казва професор Форд. „Голямата му сила е, че е много ефективен комуникатор, много ефективен разказвач. Той умее да дава на избирателите представа за това кой е, за кого се застъпва и какво се опитва да направи".

„Във всички тези аспекти“, добавя професор Форд, „той е в ярък контраст с настоящия министър-председател от Лейбъристката партия".

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Бърнам също така поема водеща роля по време на пандемията, като изразява недоволство, че правителствените ограничения нанасят вреда на региони като неговия, и изнася реч в центъра на Манчестър, която придобива голяма популярност.

Може би най-постоянната критика, отправяна срещу Бърнам, е, че той е политически гъвкав.

През 2022 г., след Световното първенство по футбол, самият Стармър се пошегува с бившия си колега. В реч пред репортери оттеглилият се премиер каза, че Анди Бърнам „е успял да види как отбора от детството му – Аржентина – печели световната титла“, но че „усещанията му са били смесени, защото е видял и отбора от детството си – Франция – да губи финала. А отборите от детството му – Мароко и Хърватия – да отпаднат на полуфиналите". Един вид, Стармър каза, че Бърнам се обръща там, накъдето духа вятърът.

МакТърнан признава, че репутацията на Бърнам е на политик, който „обича хората да го харесват“, но казва: „Политик, който се стреми да угажда на хората, е много по-добър от такъв, който мрази хората".

Снимка: Киър Стармър и Анди Бърнам, Getty Images

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Новата, по-трудна задача

Една обща нишка в кариерата на Бърнам е идеята, че британската политика и медиите са прекалено фокусирани върху Лондон и че регионалното неравенство е нанесло вреда на страната – теза, която той изтъква в първата си реч пред парламента през 2001 г.

По време на едно скорошно интервю пък казва, че Великобритания е била „на погрешен път в продължение на 40 години“.

Миналата година Бърнам предизвика тревога сред някои граждани, когато заяви, че Лейбъристката партия трябва да „преодолее зависимостта си от облигационните пазари“ - израз, за който впоследствие каза, че е бил погрешно изтълкуван. Наскоро в едно интервю за BBC той не каза нищо конкретно по отношение на икономическата политика. В Манчестър обаче той провеждаше политика, благоприятна за бизнеса, с цел привличане на инвестиции.

Според професор Форд - като кмет, Анди Бърнам „доста свикна да казва всичко, което му минаваше през ума“, но сега „получава доста суров урок за необходимостта да претегля думите си по-внимателно“.

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Трудно е да се предскаже как уменията, които той демонстрира в Манчестър, биха го подготвили за най-високата длъжност в британската политика.

„Съвсем друго е, когато се впускаш в бурята на "Даунинг Стрийт" 10, където всеки ден на бюрото ти ще има 150 въпроса“, казва професор Форд. „Всъщност нямаш толкова голям контрол върху това за кои от тях да се бориш, а и нямаш време да мислиш".

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