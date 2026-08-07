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Говориш на руски, ядеш бой: Майка на украински войник пострада, той пита: Защо да ви защитавам (ВИДЕО)

07 август 2026, 12:11 часа 1863 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Говориш на руски, ядеш бой: Майка на украински войник пострада, той пита: Защо да ви защитавам (ВИДЕО)

"За да разберете какви (нецензурна дума) има там и говорят, че моята майка е започнала целия бой – започнала скандала и била трима души. И сега събрали специална група да прецака майка ми с обвинение в хулиганство. За да разберете как тя след години се връща в Украйна, за да получи свои документи, да ме види. Благодаря, прее**на държава". Това са думи на украински военнослужещ заради срамен инцидент с майка му - Още:

Какво се е случило? Майката на въпросния войник се върнала в Украйна от Полша. Докато пътували с автобус в Лвовска област, пътниците съобщили, че са се ядосали, защото жената говорила руски. Сблъсъкът ескалирал във физическа разправа. "Тогава защо, по дяволите, трябва да ви защитавам", пита сега военнослужещият. По-късно той публикува снимка на майка си с насинено око и каза, че полицията разследва инцидента.

Лвов е едно от местата, които Путинова Русия редовно бомбардира и обстрелва с ракети и далекобойни дронове, което няма начин да не е оказало влияние на настроенията там – ОЩЕ: Данни за паднала в Полша руска ракета: Мащабът на поредната руска въздушна атака в Украйна в числа (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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