Говориш на руски, ядеш бой: Майка на украински войник пострада, той пита: Защо да ви защитавам (ВИДЕО)

"За да разберете какви (нецензурна дума) има там и говорят, че моята майка е започнала целия бой – започнала скандала и била трима души. И сега събрали специална група да прецака майка ми с обвинение в хулиганство. За да разберете как тя след години се връща в Украйна, за да получи свои документи, да ме види. Благодаря, прее**на държава". Това са думи на украински военнослужещ заради срамен инцидент с майка му - Още:
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In Ukraine’s Lviv region, the mother of a Ukrainian serviceman was beaten and thrown off a bus for speaking Russian— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026
The man wrote on social media that his mother had come to Ukraine from Poland for the first time in many years.
While traveling by bus in the Lviv region,… pic.twitter.com/C2WjCsm9LO
Какво се е случило? Майката на въпросния войник се върнала в Украйна от Полша. Докато пътували с автобус в Лвовска област, пътниците съобщили, че са се ядосали, защото жената говорила руски. Сблъсъкът ескалирал във физическа разправа. "Тогава защо, по дяволите, трябва да ви защитавам", пита сега военнослужещият. По-късно той публикува снимка на майка си с насинено око и каза, че полицията разследва инцидента.
In Ukraine’s Lviv region, the mother of a Ukrainian serviceman was beaten and thrown off a bus for speaking Russian— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026
The man wrote on social media that his mother had come to Ukraine from Poland for the first time in many years.
While traveling by bus in the Lviv region,… pic.twitter.com/C2WjCsm9LO
Лвов е едно от местата, които Путинова Русия редовно бомбардира и обстрелва с ракети и далекобойни дронове, което няма начин да не е оказало влияние на настроенията там – ОЩЕ: Данни за паднала в Полша руска ракета: Мащабът на поредната руска въздушна атака в Украйна в числа (ВИДЕО)