Планират ново нахлуване в Сеута: Испания на крак заради призиви за масов щурм към Европа

Испанските сили за сигурност анализираха множество съобщения през последните дни от Мароко в социалните медии, които призовават за ново масово нахлуване в Сеута - испански град в Северна Африка. Навлизането е предвидено за следващата седмица, на 15 август, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ. Фейсбук, Инстаграм и ТикТок отново са залети от публикации с лозунги като "ал-хаджма" (офанзива) и "15.08.".

"Ще се видим всички там", гласят съобщения с изображения на испанското знаме, пясъчни часовници, отброяващи време, морски вълни и плувци. Измамата е подсилена от видеоклипове, показващи хиляди мигранти, влизащи през граничните контролно-пропускателни пунктове.

Испанските сили за сигурност наблюдават това явление от дни и анализират съобщенията с голямо внимание, информира ЕФЕ. Полицейските сили, разположени в Сеута, ще останат и през следващите няколко дни, казват източниците на агенцията.

Още: Мосад стои зад мигрантската криза в Сеута: Китайски доклад разкрива сянката на Израел

Правителственият делегат в Сеута, Мигел Анхел Перес, също потвърди, че правителството следи отблизо публикациите в социалните медии, призоваващи за нов опит за влизане на 15 август, и че се подготвя за такъв сценарий.

Вчера министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес предупреди потребителите на социалните медии да не се подвеждат от невярна информация. "Незаконното влизане в Сеута или Мелила не ви позволява да останете в Испания или да стигнете до европейския континент", написа той в Х.

Социалните медии изиграха ключова роля в мобилизирането на миграцията миналата седмица с послания като "Вратата към Сеута е отворена", "Днес е денят" и "Елате", което накара десетки хиляди хора да повярват, че границата с Испания е отворена и че могат да останат на испанска територия.

Властите в Мароко разследват нахлуването на миграционната вълна в Сеута