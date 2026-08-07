Какво откриха учените на Луната след удара на ракетата на SpaceX

Корейският лунен орбитален апарат Pathfinder, наричан още Danuri, е установил съществуването на кратер, образуван след сблъсъка на горната степен на ракетата Falcon 9 на SpaceX с Луната.

Кратерът на Луната след удара на ракетата на SpaceX

„Данури започна наблюдения приблизително 30 минути преди удара и прелетя над мястото на удара няколко пъти, провеждайки общо 8 сесии за заснемане. Тези наблюдения потвърдиха промени в терена около мястото на удара и разпръснати следи от емисии“, съобщиха представители на Корейския институт за аерокосмически изследвания (KARI).

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„Данури е получил видеозаписи както преди, така и непосредствено след сблъсъка, което е позволило анализ на промените, причинени единствено от сблъсъка, и е предоставило важни изследователски данни“, добавят учените.

Ракетата Falcon 9 бе изстреляна на 15 януари 2025 г. и изведе два лунни модула за кацане във висока околоземна орбита. Едното от тези устройства, наречено Blue Ghost, успешно кацна на Луната на 2 март, докато другото, Resilience, се разби по време на кацането, съобщава Space.com.

Първата степен на ракетата се върна на Земята за повторна употреба, докато горните степени на Falcon 9 са за еднократна употреба. Обикновено те се изхвърлят в земната атмосфера, но този път мисията Blue Ghost-Resilience изразходва почти цялото си гориво, доставяйки полезния си товар до местоназначението си. Така 4000-килограмовото тяло на ракетата остана в околоземна орбита, докато слънчевата активност и гравитацията не го изпратиха към Луната.

Ударът е станал в сряда, 5 август, точно както е било предвидено. Тялото на ракетата вероятно е ударило Луната със скорост от около 8 690 км/ч, създавайки кратер с ширина до 27 метра.

Нови наблюдения от космическия апарат „Данури“, както и бъдещи изследвания от други лунни сонди, ще помогнат за потвърждаването на тези прогнози.

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„Данните от наблюденията, получени с Danuri, ще бъдат сравнени с последващи наблюдения, направени от Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) на НАСА, и ще бъдат използвани в международни съвместни изследвания“, заявиха представители на KARI в изявление на X.

Някои наземни телескопи също може да са регистрирали удара. Астрономите от Института по астрофизика на Андалусия в Испания смятат, че са заснели видео на материал, изхвърлен от лунната повърхност около очакваното време на удара.

Ракетата-носител Falcon 9 не беше първата ракета, която се разби в Луната. Например, третата степен на китайската ракета Long March 3C се разби в лунната повърхност на 4 март 2022 г. А третата степен на Saturn V на НАСА остави кратери по време на няколко лунни мисии Аполо.

Meждувременно в края на юни месец тази година стана ясно, че компанията SpaceX е изпратила секретния космически кораб Starfall в Космоса за първи път.

На 23 юни, от космодрума в Кейп Канаверал във Флорида, САЩ, ракета Falcon 9 на компанията SpaceX успешно изстреля в Космоса секретния космически кораб Starfall. Долната степен на ракетата се завърна на Земята, а се очаква Starfall да остане в орбита за неизвестен период от време. С това изстрелване компанията SpaceX на Илон Мъск навлиза на нов пазар, пише Space.

Горната плоча на Starfall е изработена от алуминий, а топлинен щит от въглеродни влакна защитава полезния товар по време на повторно влизане в атмосферата. Спускането в атмосферата се осъществява с помощта на парашути.

Starfall няма двигатели и не е способен да се откаже от орбита самостоятелно. Все още не е ясно как космическият апарат ще се върне на Земята след демонстрационната мисия.

SpaceX не уточни колко дълго Starfall ще остане в орбита, но е известно, че долният етап на ракетата Falcon 9 се е върнал на Земята около 9 минути след изстрелването и е кацнал на плаваща платформа за кацане в Атлантическия океан.

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