Роден национал вдига нивото: Ще играе мъжки футбол в Италия

Младежкият национал на България Димитър Папазов сменя отбора си в Италия, за да натрупа опит при мъжете. Той е собственост на Болоня, където игра за примаверата, но пез този сезон ще премине в отбора от Серия Ц Перуджа, тъврдят колегите от "Gong". Папазов ще бъде предотстъпен само за една година и след края на кампанията ще се завърне в състава на Болоня.

Димитър Папазов е титуляр за примаверата на Болоня

Димитър Папазов е ляв бек, юноша на Ботев Пловдив, откъдето премина в Болоня през лятото на 2024 г. От тогава той играе за примаверата на "росиблу", като е несменяем титуляр. В италианската младежка лига Примавера 1 Болоня завърши на пето място с 62 точки от 38 мача - 17 победи, 11 равенства и 10 загуби. Отборът допусна 40 гола, като по този показател е втори в лигата. Петата позиция класира Болоня за 1/4-финалите на плейофите, където победи Роима с 2:1. Но на 1/2-финалите загуби с 0:2 от шампиона Фиорентина.

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Папазов ще играе за мъжете на Перуджа

Сега Димитър Папазов преминава в Перуджа, където ще се стсрезава за мъжкия отбор в Серия Ц. Това ще бъде и първият клуб, където левият бек ще играе за първия отбор. През миналия сезон Перуджа завърши на 14-о място, като допусна 44 гола в 36 мача. Отборът със сигурност се нуждае от нови попълнения в защитата, като Папазов може да се наложи и да стане основен играч в по-ниското ниво на италианския футбол, след което да започне да се изкачва постепенно до Серия А.

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