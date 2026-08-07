Обрат в оценката на американското разузнаване: Путин може да тества НАТО с ограничена атака съвсем скоро

Американските разузнавателни служби предупреждават, че лидерът на Кремъл Владимир Путин може да се опита да тества решимостта на НАТО, като проведе ограничен удар срещу една от държавите членки на Алианса в рамките на следващите няколко години. Информацията е на The Wall Street Journal, като изданието се позовава се на нови доклади на разузнавателните служби на Съединените щати. В тях се очертават различни възможни сценарии за агресивни действия, вариращи от кибератака до наземно нахлуване.

Тези оценки, описани от американски официални лица, се появяват на фона на недостиг на определени видове критично важни боеприпаси, от които въоръжените сили на САЩ биха се нуждаели, за да се противопоставят на Русия или Китай в евентуална бъдеща война: Тръмп и военният му министър се скарали за ракетите срещу Иран - оказало се, че такива вече няма.

Запасите на САЩ от такива оръжия са значително изчерпани вследствие на доставките за Украйна след руската инвазия, както и поради конфликта с Иран. Според други официални лица изложените на риск запаси включват прецизни ракети с голям обсег, тактически ракетни системи, използвани от сухопътните сили, и ракети „Стингър“ („земя-въздух“).

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Промяна в оценката на САЩ за Путин и война с НАТО

Преди това САЩ бяха преценили, че Путин няма да провокира държава членка на НАТО, докато продължава да води бойни операции в Украйна. Американски официални лица обаче твърдят, че тази преценка се е променила по-рано тази година, защото диктаторът се оказва все по-заклещен в Украйна и е под вътрешен натиск да постигне победа.

Дроновете на украинците нанасят все по-големи щети както на руската армия, така и на нефтената промишленост, докато силите на Путин постигат незначителни успехи по фронтовата линия, като понасят тежки загуби.

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Според американски официални лица целта на Путин при евентуална атака срещу НАТО по време на войната с Украйна би била да разцепи Алианса.

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Докато той се стреми да укрепи предпочитаните от него позиции в Украйна, американските разузнавателни служби анализират дали Москва възнамерява да засили агресивните си действия срещу европейските съюзници в близко бъдеще, посочват източници пред The Wall Street Journal.

Американските официални лица подчертават, че опасенията се фокусират върху това, че Путин може да стане още по-опасен, когато бъде притиснат в ъгъла.

Възможните заплахи от Русия

Възможните заплахи варират от кибератака срещу страна от НАТО или изпращане на немаркирани въоръжени групи за окупиране на територия до ограничено нахлуване по източния фланг на Алианса.

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Оценките на американското разузнаване сочат, че всякакви действия от страна на Русия биха могли да се случат между тази есен и 2029 г.

Вероятността за най-екстремния сценарий – ограничено нахлуване по суша – е ниска, но нараства с времето, сочат докладите.

Лидерите на страните от източния фланг на НАТО наскоро отправиха публични предупреждения, позовавайки се на разузнавателна информация, според която Русия подготвя провокации на тяхна територия.

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Литва счита, че ако руските провокации в региона доведат до критична ситуация в областта на сигурността, страните от НАТО ще разположат допълнителни военни сили в балтийската държава.

Латвия пък засили защитата на критичната инфраструктура поради възможни руски провокации.

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