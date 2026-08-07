Каспийско море е на ръба на колапс: Какво се случва с него през последните 30 години

Данните сочат, че Каспийско море е на ръба на бедствие - експерт говори за причините за рязкото намаляване на площта му.

Каспийско море е най-големият вътрешен воден басейн в света, но днес е в сериозна опасност. Наблюденията показват, че от средата на 90-те години на миналия век този солен воден басейн, разположен между Европа и Азия, е загубил площ с размерите на Сицилия. Учените все още не разбират защо се случва това, съобщава Live Science.

Какво се случва с Каспийско море в последните 30 години?

В ново проучване учените са използвали наземни и сателитни наблюдения, за да свържат динамиката на водните нива с рязкото намаляване на притока на реки от Иран, Туркменистан, Азербайджан, Казахстан и Русия, които граничат с Каспийско море. Според съавтора на изследването Амир АгаКучак, професор по гражданско и екологично инженерство в Калифорнийския университет в Бъркли, река Волга, най-дългата река в Европа и отговорна за около 80% от притока на Каспийско море, е изиграла особена роля в този процес.

Прочетете също: Защо ТАСС крие, че хиляди тюлени може да са умрели от птичи грип в Каспийско море?

Резултатите от новото проучване обясняват защо речните потоци са намалели рязко през последните 30 години и как това е поставило Каспийско море на пътя към колапс. Професор АгаКучак отбелязва, че само изменението на климата не може да обясни какво се случва с Каспийско море.

Наблюденията показват, че през последните 30 години нивото на водата в Каспийско море е спаднало с около 2 метра. За сравнение: това означава загуба на около 24 000 квадратни километра морска площ - около 5%. Учените също така установиха, че количеството на валежите в езерото и нагоре по течението не се е променило съществено, така че това не може да се обясни само с промени във валежите.

Експертите казват, че изпарението се е увеличило, което би могло да обясни около една трета от промените. В езерото има по-малко вода, което показва, че е вероятно да има известна загуба на вода. Според професор АгаКучак, за съжаление, днес учените не разполагат с голямо количество данни, свързани с човешката дейност - например за използване на вода за напояване или за подземни водни кладенци. В крайна сметка учените стигнаха до заключението, че около 30% от измененията са причинени от температурни промени, а останалата част вероятно е свързана с човешка дейност.

Президентът на Казахстан предупреди, че Каспийско море е пред изчезване

Това включва изграждането на няколко големи язовира, тъй като търсенето на електроенергия и вода продължава да расте. В резултат на това езерата пресъхват, а нивата на подземните води постоянно спадат. По време на проучването учените са изследвали много реки и са установили, че влиянието на Волга изглежда доминира сред другите водни пътища, тъй като тя е най-голямата река в Европа.

Що се отнася до бъдещето на Каспийско море, според професор АгаКучак, в същия район се намират Аралско море, което в момента се свива с 5-10%, и езерото Урмия в северозападен Иран, което в момента се свива бързо. Всъщност и двата водни басейна, които се намират в много сходни климатични условия, са екологично мъртви. Учените смятат, че същото ниво на деградация вероятно очаква и Каспийско море в бъдеще. За щастие, Каспийско море е многократно по-голямо и затова учените очакват колапсът да настъпи не по-рано от 100 години.

Казахстан иска светът да помогне за запазването на Аралско и Каспийско море