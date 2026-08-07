Русия не може да бъде победена: Примери, че може и спомен за смешна прогноза (ОБЗОР - ВИДЕО)

"На Запад се опитваме и се опитват някак да ни убедят, че Русия няма как да бъде победена. Е, Русия не спечели Кримската война (бел. ред. - 1853 – 1856 година), не победи във войната с Япония (бел. ред. - 1904 – 1905 година), не спечели в Първата световна война, не победи в Афганистан и не спечели Студената война. И има добри новини – след всеки провал имаше реформи". Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски, при това на подиума на ООН - ОЩЕ: Гордостта на Русия: Подводниците ѝ се крият от дронове като Путин в бункера (ВИДЕО и САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Polish Foreign Minister Radosław Sikorski said some in the West believe Russia cannot be defeated, but argued history shows otherwise. He cited Russia's defeats in the Crimean War, the Russo-Japanese War, World War I, the Soviet war in Afghanistan and the Cold War as examples.… pic.twitter.com/iicReqHrNh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2026

Думите му са много важни предвид определени процеси, които се развиват в момента във войната в Украйна. Проучване на руската социологическа агенция "Левада", считана за що-годе независима от Кремъл доколкото изобщо това е възможно, показва, че на годишна база има спад от 19% сред руснаците, които вярват, че т.нар. специална военна операция в Украйна ще завърши с руска победа. Сега 50% от запитаните в проучването смятат, че Русия ще победи, което е спад от 19%, а 28% - че няма да победи. От тези, които не вярват в победата, най-много са на възраст между 40 и 54 години и имат по-добър стандарт на живот. 62% пък смятат, че веднага трябва да почнат мирни преговори, което с 2% по-малко спрямо юни, 2026 година, а 28% искат войната да продължи. Масово жените по-силно искат мир – 70% от рускините подкрепят старт на преговори. Обаче руснаците най-вече виждат ЕС като първа пречка за преговори за мир – 32%, а властта в Украйна е едва на второ място по тяхно мнение – 20%. 19% винят САЩ – ОЩЕ: Русия никога за нищо не е виновна, а желанието за кръв в Русия е ненаситно: Нови данни

Колкото до победата на Русия – преди 1 година и 1 ден беларуският диктатор Александър Лукашенко обясняваше как "след месец, месец и половина: няма да останат дори защитни съоръжения и позиции на украинците, ако не се предадат веднага. Колко това беше вярно – че толкова скоро армията на Владимир Путин ще победи, всеки сам може да види предвид новините от Украйна:

Exactly one year ago, Lukashenko sat on a bench with Putin and predicted Ukraine's capitulation



"Ukraine should be running to him today, saying: 'Vladimir Vladimirovich, let's sit down at the negotiating table, let's reach an agreement,'" Lukashenko said in early August 2025.… pic.twitter.com/6VEkGaicc2 — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026

"Казвам сбогом на всички (нецензурна дума), които подкрепят тази война. На всяко тъпо (нецензурна дума), което подкрепя тази война, очаква СВО (специалната военна операция – името, което режимът на издирвания от Международния наказателен съд в Хага руски диктатор Владимир Путин даде на войната в Украйна) да постигне своите цели и иска още кръв да се лее – отивайте да се биете и умрете там. Проклет да е всеки, който започна тази война. Проклинам обаче повече тези, които продължават да я подкрепят" - част от гневно послание на вбесена млада рускиня след над 4,5 години пълномащабна война с Украйна, която разказва как е обявена ракетна опасност и ракета прелетяла над детската градина, където е детето ѝ как то разбира вече какво е това, а тя изобщо не иска да е така – толкова малко дете да е наясно с един от ужасите на войната:

🗣 A Russian woman has a message for those who still support the war:



“To every fucking bastard who supports this war, waits for the ‘SMO’ to achieve its goals, and still wants this bloodshed: go fight in it — and die there.



May everyone who started this war be cursed. But I… pic.twitter.com/NgLxEddnRH — NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026

Допълнителна ескалация – а защита от руските ракети?

Според американски разузнавателни данни, още тази есен Путин може да извърши атака срещу страна-член на НАТО, пише The Wall Street Journal. Какво обаче се разбира под "атака" - става въпрос за различни сценарии. Може да е масирана кибератака, може да е друго, може дори да е лимитирана наземна военна операция. Именно малка като мащаб военна операция е считана за най-невероятния сценарий, но разузнавателните служби в САЩ казват, че с течение на времето вероятността този сценарий да се случи се повишава – ОЩЕ: Русия се готви да удари балтийските страни с украински дронове: Литовското разузнаване

И сега обаче Русия нанася все повече щети в Украйна, докато Украйна ѝ отвръща със същото. С ракетите и дроновете си, Русия е унищожила над 400 000 квадратни метра украински складове и логистични комплекси от началото на юли 2026 година. Само Киевската област е загубила над 1 милион квадратни метра складови площи след старта на пълномащабната руска инвазия – приблизително половината от това, което е съществувало преди 24 февруари, 2022 година, пише Forbes Ukraine – ОЩЕ: Руски ракети срещу украинския бизнес: Поне 13 компании пострадаха при атаката от 5 август (ВИДЕО)

Всичко това засилва спекулациите, че американският президент Доналд Тръмп може би нарочно не дава ракети-прехващачи на Украйна, за да се защити специално от руските балистични ракети, които безпрепятствено поразяват цели в страната – така Тръмп упражнява натиск Украйна да се предаде и войната да свърши преди изборите за Конгреса през ноември, 2026 година, които засега се очертава Тръмп и републиканците да загубят катастрофално. При последната засега по-голяма руска ракетна атака не беше свалена нито една ракета от украинската ПВО. "И ние имаме нужда от ракети", настоя Тръмп след журналистически въпрос, повтаряйки лъжата, че Джо Байдън дал амуниции за 300 млрд. долара на Украйна. И веднага парадокс – според президента на САЩ Съединените щати имали много амуниции. Обаче и уточнение, имало някои видове амуниции, при които резервите били малко по-свити, обаче американските отбранителни компании строели нови производствени мощности (за ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot, за крилати ракети "Томахоук") - колкото никога досега:

Journalist: Zelenskyy says his country desperately needs Patriot missiles.



Trump: We need missiles too. pic.twitter.com/j4WLCcWRLj — WarTranslated (@wartranslated) August 6, 2026

Trump:



We have literally massive amounts of ammunition. pic.twitter.com/PJDiokvpJj — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

Trump:



We have certain types of munitions that are very powerful that we have an unlimited supply of.



We have others where it's a little bit tighter, and we are getting them in on a daily basis. pic.twitter.com/1e9AdrfKGJ — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

А при директен въпрос дали Тръмп се тревожи, че Русия увеличава въздушните си удари по цивилни цели в Украйна, той отвърна: "Вижте, не сме замесени. Разделени сме от океан":

Reporter: Russia seems to have increased their attacks on civilian targets. That must be of concern to you.



Trump: Look, we're not involved. We're separated by an ocean. But I hate to see young people get killed. pic.twitter.com/MAlzrUubHc — Clash Report (@clashreport) August 6, 2026

На помощ на Украйна – Неволята

Вече бившият украински военен министър и бивш украински министър на иновациите Михайло Федоров коментира, че противно на хвалбите на Тръмп Съединените щати не могат да разширят производството на ракети достатъчно бързо, принуждавайки Киев да търси в ракети-прехващачи в Европа. От думите на Федоров излезе, че някои европейски "развити икономики" имали в складовете си само 5-10 ракети-прехващачи, а тези, които имали над 50, били пълно изключение. Федоров каза, че на първата си среща в Рамщайн той и генералният секретар на НАТО Марк Рюте лично са поискали от всяка европейска държава да предостави на Украйна поне 2 до 5 ракети-прехващачи. Сега Русия изстрелва за седмица или месец повече ракети, отколкото Украйна получава за своята ПВО за няколко месеца, каза бившият украински министър. А на този фон полският му колега Радослав Сикорски заговори, че трябва НАТО да сваля руски ракети и дронове още в Украйна, не да чака да стигнат до полска земя.

Федоров обаче даде по-добра надежда за спасение на Украйна: "В деня, в който бях освободен от поста на министър на отбраната, тествахме държавен проект, който беше в процес на разработка 10 години преди това, но не успяхме да постигнем подходящ резултат през тези години. Имаше неправилно техническо задание, липса на екип и много други различни проблеми. И тествахме собствена балистична ракета. Тествахме я доста успешно и поразихме целта почти без никакво отклонение от курса - директно попадение. Така че сега трябва да завършим този процес, да извършим всички необходими тестове и да започнем бойното ѝ използване. Това е точно най-доброто оръжие: незабавно да поразим техните пускови установки със собствена балистична ракета" - ОЩЕ: Федоров разкри колко зле е Европа с ракетите за ПВО. Украйна ще се спасява със своя балистична ракета (ВИДЕО)

Засега Украйна се справя доста добре да причинява болка на Русия и без ракети. Тази сутрин поредна складова база на най-големия руски онлайн търговец Wildberries е била поразена – в Екатеринбург. Руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA направи геолокализация на видеокадри, които го потвърждават, а пресслужбата на компанията също потвърди, че е избухнал пожар и доставките от тази логистична база "временно са органичени". Руското военно министерство съобщава за 203 свалени далекобойни дрона тази нощ над руска територия, а украинското – за 114 свалени далекобойни руски дронове над украинска земя от 147 изстреляни. Има и пореден пример как украинските дронове не спират да съсипват и логистиката за Крим:

The impact of two Ukrainian An-196 Liutyi long-range drones at the Wildberries complex in Yekaterinburg was captured on video. Both had different flight paths and approaches. #Russia https://t.co/4T5tPSqB4n pic.twitter.com/LrCSRIWUwZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 7, 2026

Meanwhile, the hot season continues in Crimea. It’s particularly hot for Russian logistics. pic.twitter.com/lrdNNBCX1p — WarTranslated (@wartranslated) August 6, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вече 86 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 6 август е имало 233 бойни сблъсъка спрямо 261 на 5 август. Руснаците са хвърлили 308 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 9 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3176 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 140 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 621 FPV дрона, което е с около 50 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е в Покровското направление – 26 руски пехотни атаки са били отбити там съгласно официалната украинска информация. Още 25 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Повечето от сградите в Константиновка са превзети от руската армия, уверява Z-каналът "Рибар" - защо обаче повечето, а не всички, след като преди над 1 месец руското военно министерство обяви Константиновка за превзета? В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 10 руски пехотни атаки. В Славянското направление са извършени 16 руски пехотни атаки, а в Южнослобожанското направление – 20. Там боевете текат в района на Вовчанск и селата южно от града.

Ukraine's 55th Artillery Brigade struck Russian positions on the Pokrovsk axis with FPV drones and CAESAR howitzers, destroying a position used by Russian drone operators and a 2S19 Msta-S self-propelled howitzer. #Ukraine pic.twitter.com/sib1AXPVez — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 6, 2026

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) дава следната оценка – Русия формира военни части, в които биват включени украински военнопленници и ги хвърля на фронта в Украйна да се бият за болните имперски амбиции на Владимир Путин. Основание за оценката е официалното съобщение на Руския доброволчески корпус към руската армия, че е формирана първа "спецназ" бригада от украински военнопленници. Известният Z-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны" директно казва, че в корпуса има украински военнопленници, които изведнъж решили да се бият за Русия. Как точно става тази промяна на мирогледа всеки сам може да се сети. Използването на военнопленници по този начин е нарушение на Женевската конвенция за военнопленниците.

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