На косъм от взрив: Сапьори премахнаха експлозиви в центъра на Будапеща

Тази сутрин, 7 август, сапьори от унгарската армия са премахнали експлозиви от насипите на Дунав близо до Мемориалния парк на Холокоста „Раул Валенберг“ и Будапещенския технологичен университет. В Мемориалния парк бяха намерени съветски 203-милиметров бетонобоен снаряд от Втората световна война и гюле от XIX век, а близо до университета - германски контейнер с боеприпаси от Втората световна война с осем пускови тръби за „Панцерфауст“ и бойни глави за тях, както и детонатори.

От звеното за обезвреждане на бомби на унгарските въоръжени сили заявиха, че съветският снаряд е бил твърде ръждясал, за да бъде обезвреден на място, така че е бил извозен до определена зона за детонация, където ще бъде унищожен заедно с останалите експлозиви, съобщи националната новинарска агенция МТИ.

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