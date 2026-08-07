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Гордостта на Русия: Подводниците ѝ се крият от дронове като Путин в бункера (ВИДЕО и САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

07 август 2026, 11:20 часа 1473 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Гордостта на Русия: Подводниците ѝ се крият от дронове като Путин в бункера (ВИДЕО и САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Руският черноморски флот е оборудвал три от четирите си подводници от клас „Кило“ със защитни решетки срещу украински дронове, покриващи командните им кули. Това разкри британското военно разузнаване на база на сателитни снимки и посочи, че ходът е бил предприет като превантивна мярка в отговор на засилената способност на Украйна да нанася удари по цели, намиращи се по-далеч от фронтовата линия.

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Анализ на търговски сателитни снимки от 13 юни 2026 г. установява, че три от подводниците са разхлабили въжетата си и са се потопили в морето. Макар по-голямата част от корпуса да е била под повърхността, командните кули са останали над водолинията, което обяснява необходимостта от защитната клетка срещу безпилотни летателни апарати.

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Има и подводница с по-нисък приоритет

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Четвъртата подводница, която не е оборудвана със защитна клетка срещу дронове, се е откъснала от пристанищните си въжета, отдалечила се е от близките надводни кораби и се е потопила в пристанището, като командната ѝ кула се се е виждала над водната линия.

Липсата на защитна клетка срещу безпилотни летателни апарати в нейния случай вероятно означава, че тя е била поставена с по-нисък приоритет в сравнение с останалите три, анализира британското разузнаване.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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