Гордостта на Русия: Подводниците ѝ се крият от дронове като Путин в бункера (ВИДЕО и САТЕЛИТНИ СНИМКИ)

Руският черноморски флот е оборудвал три от четирите си подводници от клас „Кило“ със защитни решетки срещу украински дронове, покриващи командните им кули. Това разкри британското военно разузнаване на база на сателитни снимки и посочи, че ходът е бил предприет като превантивна мярка в отговор на засилената способност на Украйна да нанася удари по цели, намиращи се по-далеч от фронтовата линия.

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🚨 British intelligence reveals the truth about Putin’s fleet. It’s simply embarrassing



London has released satellite images showing Varshavyanka-class submarines, capable of launching Kalibr missiles, in a semi-submerged state. Most of their hulls are hidden underwater, while… pic.twitter.com/HXSVWh6rNO — NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026

Анализ на търговски сателитни снимки от 13 юни 2026 г. установява, че три от подводниците са разхлабили въжетата си и са се потопили в морето. Макар по-голямата част от корпуса да е била под повърхността, командните кули са останали над водолинията, което обяснява необходимостта от защитната клетка срещу безпилотни летателни апарати.

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Има и подводница с по-нисък приоритет

Четвъртата подводница, която не е оборудвана със защитна клетка срещу дронове, се е откъснала от пристанищните си въжета, отдалечила се е от близките надводни кораби и се е потопила в пристанището, като командната ѝ кула се се е виждала над водната линия.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 August 2026.



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Липсата на защитна клетка срещу безпилотни летателни апарати в нейния случай вероятно означава, че тя е била поставена с по-нисък приоритет в сравнение с останалите три, анализира британското разузнаване.

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