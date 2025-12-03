"Конструктивен и съдържателен": Първи отзиви след 5-часов разговор между Уиткоф и Путин в Москва (ВИДЕО)

След среща в Москва между специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер с Владимир Путин, помощникът му Юрий Ушаков заяви, че дискусията е била полезна, но че все още няма компромисен план за Украйна, съобщиха руски медии. По-специално, Ушаков заяви пред журналисти, че Русия е готова да се съгласи с някои неща, докато други точки от американския „мирен план“ предизвикват критики. Той обаче отбеляза, че разговорът между Путин и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф е бил "полезен, конструктивен и съдържателен", като е продължил около пет часа.

„Обсъдихме същността на въпроса, а не конкретни формулировки и решения. Страните виждат огромен потенциал за сътрудничество“, каза Ушаков. Същевременно той отбеляза, че засега няма компромисен вариант за Украйна.

На срещата политиците обсъдиха няколко варианта за план за разрешаване на войната в Украйна. Ушаков потвърди, че е бил обсъждан териториалният въпрос. Путин и Уиткоф обсъдиха и перспективите за икономическо сътрудничество между Русия и Съединените щати. Помощникът на Кремъл информира журналистите, че Москва е получила още четири документа в допълнение към първоначалния американски „мирен план“ от 28 точки.

Според Ушаков, Русия и САЩ са се споразумели да не разкриват същността на преговорите между Уиткоф и Путин в Кремъл. Той добави, че Путин е предал чрез Уиткоф на ръководителя на Белия дом „приятелски поздрав и цяла поредица от важни политически сигнали“. Относно вероятността за лична среща между Путин и Тръмп, Ушаков отбеляза, че всичко ще зависи от работата на помощниците и представителите на външните министерства на страните.

По-рано изтекоха кадри и от внушителния конвой, с който Уиткоф и Кушнер са се придвижили между летище Внуково и Кремъл.

American visitors: Witkoff and Kushner arrive in Moscow



Dmitriev met Witkoff and Kushner at Vnukovo Airport — and the three of them left together in a single motorcade.



Notice the size of the escort: it looks far too substantial.



After 17:00, Witkoff is scheduled to meet with… pic.twitter.com/NMYW5Yt3ij — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

В началото на срещата в световния обмен се завъртяха и първи кадри от срещата на Путин с Уиткоф. На тях усмихнатият Путин попита пратеника на Тръмп дали се е разходил из Москва. "Прекрасна разходка, това е удивителен град", отговаря Уиткоф.

"Московските власти с право се гордеят с това, което са направили за развитието на столицата през последните години. Надявам се да сте го видели със собствените си очи", хвали се Путин.

🖇️The first footage from Putin’s talks with Witkoff has emerged. In the open part, they discussed… Moscow



A pleased Putin — who just an hour earlier was announcing a war with Europe — melted into smiles and polite small talk:



— Did you manage to take a walk around the city?

—… pic.twitter.com/3QELERg72q — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025

По-рано международният кореспондент на Axios Барак Равид съобщи, че след срещата си с Путин в Москва, Уиткоф и Кушнер може да отпътуват за европейска държава, за да се срещнат с украинския президент Володимир Зеленски. Забележително е, че във вторник, 2 декември, Зеленски и съпругата му бяха на официално посещение в Ирландия.

Тръмп с познати изявления за Украйна

По-рано американският президент Доналд Тръмп взе отношение относно войната в Украйна. Той нарече ситуацията "бъркотия", като отново се впусна в познатите си приказки: как САЩ са дали досега 350 милиарда долара на Киев - всъщност предоставените средства са под 100 милиарда долара; как тази война е нямало да се случи, ако той е бил президент и как вече е разрешил 8 конфликта и това трябва да е деветият.

Тръмп подчерта, че в момента Вашингтон просто продава оборудване на НАТО, а те го дават на Украйна, като САЩ на практика не дава нищо на Киев.

⚡⚡ The United States is no longer funding the war in Ukraine, Donald Trump said pic.twitter.com/fgJCncKB5d — NEXTA (@nexta_tv) December 2, 2025