Косовският президент: Сърбия купува гласове на изборите в Косово

Косовският президент Вьоса Османи каза, че Сърбия се "намесва" в местните избори в страната, "опитвайки се да купи гласове" и призова за международен натиск върху Сърбия и поиска конкретни мерки, предаде македонската медия Infomax. В интервю за албанския "A2 CNN" Османи заяви, че Сърбия нарушава принципа на добросъседските отношения. „Това е една от най-фрапантните намеси, които се случват в изборните процеси в Косово, дори и да съществуват, и това е не само наше откритие, но и съществуващо откритие на европейските и американските власти“, каза Османи.

Думите на косовския президент бяха провокирани от обещание на сръбския президент Александър Вучич към косовските сърби, а именно за 400 нови работни места в здравния сектор, който работи като паралелна система.

Обещанието дойде седмица преди местните избори.

Оплакванията на Молдова и Румъния

Припомняме, че подобни обвинения отправиха Румъния и Молдова към Русия, като в молдовската страна дори имаше арести на руски агенти, обучавани в Сърбия, което пък доведе до разкриването на руско паравоенно училище в сръбската страна.

"Русия се опита да повиляе на изборите в Румъния и Молдова, но не успя, защото гражданите на тези страни предпочитат други ценности", заяви наскоро говорителят на Министерсто на външните работи на Румъния", Андрей Църня, предаде най-старата румънска информационна агенция Agerpres. ОЩЕ: Тайната "армия" на Русия на Балканите: Подробности за паравоенното училище в Сърбия и първата му цел