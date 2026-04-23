Край на Орбан-изолацията: Петер Мадяр иска да върне Австро-Унгария на картата

Следващият лидер на Унгария иска да възроди влиянието на Централна Европа, като се позовава на имперското ѝ минало. Бъдещият министър-председател Петер Мадяр заяви, че ще задълбочи връзките със съседните държави, особено с Австрия, като се опира на силните икономически отношения и общата история, кореняща се в Австро-Унгарската империя от края на XIX век. „Някога споделяхме една страна, а Австрия е ключов икономически партньор на Унгария“, заяви той след победата си над Виктор Орбан на парламентарните избори на 12 април. „Бих искал да укрепя отношенията между Унгария и Австрия както по исторически, така и по културни и икономически причини".

Новият лидер на Унгария иска силен централноевропейски блок

Мадяр победи Орбан отчасти благодарение на обещанието си да възстанови отношенията на Унгария с ЕС, но той предвижда да направи това в рамките на един укрепен блок от централноевропейски държави, водени от съмишленици с десни възгледи, които според него споделят културна перспектива, икономически интереси и консервативни възгледи по всички въпроси – от миграцията до енергийната политика. С важното изключение на Полша, тези държави – разположени между Западна Европа и Русия – традиционно са проявявали по-голяма готовност да поддържат бизнес връзки с Москва.

Новият унгарски лидер вече публично очерта как би могъл да реализира своята визия за централноевропейски блок. На пресконференция по-рано този месец той предложи сливането на Вишеградската група - неформален съюз между Унгария, Полша, Чешката република и Словакия - с „формата Славков“, рамка за сътрудничество, включваща Австрия, Чехия и Словакия.

„Смятам, че това е в интерес на всяка страна, включително Австрия и Унгария. Затова се надявам, че ще успеем да постигнем напредък в тази насока", заяви Мадяр.

Като ясен сигнал за тази стратегия той заяви, че първите му пътувания като нов лидер на Унгария в началото на май ще бъдат до Варшава и Виена.

Мадяр иска милиарди от ЕС, Полша може да му помогне

Макар да разглежда Австрия като по-естествен съюзник, Мадяр може да научи много от полския премиер Доналд Туск и неговите усилия за възстановяване на либералната демокрация след години на популистко управление, включително как да се отблокират средствата от ЕС, задържани при управлението на Орбан поради опасения за върховенството на закона. Един от основните приоритети на бъдещия унгарски премиер е да осигури отпускането на 18 милиарда евро замразени средства от ЕС. Той също така настоява за достъп до 16 милиарда евро европейски заеми за отбрана и за прекратяване на глобата от 1 милион евро на ден, наложена на Унгария заради отказа ѝ да спазва миграционното законодателство на ЕС.

„Посещението във Варшава има за цел обмен на опит по отношение на прехода към либерална демокрация“, заяви Емил Брикс, бивш австрийски дипломат и историк, изследвал края на Австро-Унгарската империя. „Посещението във Виена е свързано по-скоро с европейската политика и с факта, че е необходимо да разработим свои собствени предложения отвътре, в рамките на този регион".

Виена одобрява идеята

Австрийското правителство изглежда отворено към идеята. Висш австрийски дипломат е казал пред Politico, че има вътрешна логика в укрепването на сътрудничеството между централноевропейските държави в рамките на ЕС по модела на Бенелюкс - Белгия, Нидерландия и Люксембург. „Всички ние сме държави с приблизително еднакъв размер и много общи интереси, а заедно бихме имали по-голяма тежест по отношение на гласовете“, споделя неназованият източник.

За консервативното правителство на Австрия задълбочаването на връзките с Унгария отдавна е стратегическа амбиция. В началото на века, преди присъединяването към ЕС на няколко бивши комунистически държави, австрийските лидери предложиха подновяване на съюза с Централна Европа. Усилията в крайна сметка се провалиха, възпрепятствани от опасенията в Полша и Словения, че Виена се стреми да възстанови хегемонията си повече от 80 години след разпадането на Австро-Унгарската империя (тя се разпада към края на Първата световна война).

Сега по-уверена и просперираща Унгария предлага по-тясно сътрудничество. Според експерти - полските лидери, благодарение на нарастващата икономическа и военна мощ на страната си, вече не се чувстват заплашени от тази перспектива.

Австрийските консерватори също виждат нова възможност след оттеглянето на Орбан. „Работихме в тясно сътрудничество с Орбан през 90-те години и винаги казвам, че младият Орбан със сигурност би бил един от най-големите критици на по-възрастния Орбан днес“, заяви Райнхолд Лопатка, член на Европейския парламент от управляващата консервативна Австрийска народна партия. „Въпреки всички проблеми, с които се сблъскахме, успяхме да работим заедно по някои въпроси, но с течение на годините това стана все по-трудно и в крайна сметка невъзможно".

Мадяр и консервативният австрийски канцлер Кристиан Щокер са започнали да полагат основите за отношенията между двете страни след ерата на Орбан по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари, твърдят двама души, присъствали на срещата. Лидерите са обсъдили първото посещение на Мадяр във Виена и начините за подобряване на условията за австрийските фирми, развиващи бизнес в Унгария.

Във Виена се очаква Мадяр да се опита да очертае обща позиция по въпроса за миграцията и да обсъди съдбата на Централноевропейския университет, който премести главния си кампус от Будапеща във Виена през 2019 г. след кампанията на Орбан срещу институцията.

Двете държави вече са неразривно свързани в икономическо отношение. Австрия е вторият по големина инвеститор в Унгария след Германия, с обем на инвестициите над 11,7 млрд. евро. Около 134 000 унгарци работят в Австрия, като много от тях пътуват ежедневно до работа.

Националната банка на Австрия заяви в доклад от миналата година, че нарастващите търговски връзки със страните от Централна и Югоизточна Европа оказват стабилизиращ ефект върху австрийската икономика в момент на нарастваща търговска несигурност в световен мащаб.

Различията

Все пак остават ключови различия между страните от Централна Европа, които със сигурност ще усложнят усилията за сформиране на по-тесен съюз. По отношение на Украйна например Австрия и Полша активно подкрепят допълнителната помощ от ЕС. Макар че вече не се очаква Унгария под ръководството на Мадяр да възпрепятства помощта, както правеше Орбан, тя се присъединява към Чехия и Словакия към все още по-скептичните членки.

Страните имат и разминаващи се мнения относно присъединяването на Украйна към блока.

Въпреки тези различия експерти твърдят, че сред страните от Централна Европа продължават да съществуват силни общи интереси, особено що се отнася до икономически инициативи и мащабни инфраструктурни проекти. „Ако тези страни успеят да представят интегрирани предложения и интегрирани проекти, които са координирани, това би укрепило позицията им по отношение на разпределението на средства и парите за кохезия от Брюксел“, смята Райнхард Хайниш, политолог от Университета в Залцбург.

Стремежът на Мадяр да създаде централноевропейски алианс може би се дължи и на това, че той добре разбира как всъщност функционира властта в Брюксел. Бъдещият министър-председател на Унгария прекара близо десетилетие там като дипломат под ръководството на Орбан, преди да се раздели с популистката партия „Фидес“ и да стане член на Европейския парламент от собствената си консервативна политическа сила „Тиса“.

„Той е всъщност първият унгарски министър-председател, който има перфектно разбиране за това как функционират Брюксел и машината на ЕС“, казва Стефано Ботони, професор по Източна Европа в Университета на Флоренция. „И ако искаш да имаш по-голямо значение в Брюксел, ако искаш да бъдеш противовес на големите – Франция, Германия – тогава трябва да обединиш сили".

