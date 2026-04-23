Още 24 часа неудобство за пътниците: Метрото в Лондон пак стачкува (ВИДЕО)

23 април 2026, 11:24 часа 197 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Тези, които разчитат на обществен транспорт в Лондон са изправени пред още двапроблемни дни, тъй като днес започва втора 24-часова стачка на метрото за седмицата. Не бяха проведени допълнителни разговори за уреждане на трудовия спор и машинистите от синдиката RMT ще продължат стачните действия срещу плановете на властите за доброволна четиридневна работна седмица. Услугите бяха намалени, но не и отменени по повечето линии на метрото. Малко над половината от машинистите на метрото в столицата са членове на друг синдиката - Aslef, който приветства плана за четиридневна работна седмица и не стачкува, пояснява БНР.

With bicycle or on foot

Първата 24-часова стачка във вторник създаде смущения за транспорта, но те не изглеждаха толкова големи колкото през септември, в които участваха всички членове на RMT.

Освен това хубавото време тази седмица насърчава много хора да ползват велосипеди или да ходят пеша. Лондонската транспортна служба съобщи, че със 60% се увеличило наемането на велосипеди от една от компаниите, която предлага такива услуги.

Въпреки това по някои от линиите на метрото е възможно изобщо да не се движат влакове. Говорител на синдиката RMT заяви, че сериозно възразява срещу опитите за налагане на четиридневна работна седмица, защото има опасения за продължителността на смените и произтичащата от това умора, влияеща върху безопасността.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
