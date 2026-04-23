Самолети няма, руснаците ще летят на трошки от 40-те години

23 април 2026, 11:25 часа 179 прочитания 0 коментара
Самолети няма, руснаците ще летят на трошки от 40-те години

Русия иска да върне в експлоатация голям брой остарели самолети Ан-2, това съобщи Службата за външно разузнаване на Украйна. Сибирският авиационен изследователски институт предложи да върне в експлоатация приблизително 700 самолета Ан-2, които в момента са на склад. Поддръжниците на идеята смятат, че това ще помогне за облекчаване на острия недостиг на малки самолети.

Без алтернатива

Руснаците нямат алтернативи. Санкциите значително ограничиха достъпа до нови самолети и двата руски проекта, предназначени да заменят Ан-2, не успяха да отговорят на очакванията. Службата за външно разузнаване отбелязва, че крайният срок за сертифициране на новия руски ЛМС-901 „Байкал“ е бил многократно отлаган. Първо до 2025 г., след това до 2026 г., а сега се обсъжда 2027 г. Поради технически и финансови затруднения все още не е определена конкретна дата.

Вторият руски проект е ТВС-2МС. Той включваше основна модернизация на същия Ан-2, разработен без държавно финансиране, но и този проект беше изоставен. Днес монголската компания MUNKH AERO планира да експлоатира тези самолети на вътрешния пазар, използвайки американски двигатели.

Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Отговорен редактор
санкции руска авиация руски самолети руски санкции война Украйна антируски санкции
