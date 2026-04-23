Самолети няма, руснаците ще летят на трошки от 40-те години

Русия иска да върне в експлоатация голям брой остарели самолети Ан-2, това съобщи Службата за външно разузнаване на Украйна. Сибирският авиационен изследователски институт предложи да върне в експлоатация приблизително 700 самолета Ан-2, които в момента са на склад. Поддръжниците на идеята смятат, че това ще помогне за облекчаване на острия недостиг на малки самолети.

Разпадат се във въздуха: Втори случай със самолет на една и съща руска авиокомпания (ВИДЕО)

Без алтернатива

Руснаците нямат алтернативи. Санкциите значително ограничиха достъпа до нови самолети и двата руски проекта, предназначени да заменят Ан-2, не успяха да отговорят на очакванията. Службата за външно разузнаване отбелязва, че крайният срок за сертифициране на новия руски ЛМС-901 „Байкал“ е бил многократно отлаган. Първо до 2025 г., след това до 2026 г., а сега се обсъжда 2027 г. Поради технически и финансови затруднения все още не е определена конкретна дата.

Още: В Русия гори единственият завод за изтребители Су-35 и Су-57 (ВИДЕО)

Вторият руски проект е ТВС-2МС. Той включваше основна модернизация на същия Ан-2, разработен без държавно финансиране, но и този проект беше изоставен. Днес монголската компания MUNKH AERO планира да експлоатира тези самолети на вътрешния пазар, използвайки американски двигатели.

Опасност от падане: Нова порция отказали двигатели на руски пътнически самолети