Кремълски кръстоносци: Лавров пак тръби, че Русия защитава православието в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Русия пак погледна на църквата като морално оправдание за продължаващата си вече пета година уж тридневна "специална военна операция" в Украйна. Руският външен министър Сергей Лавров заяви на великденски прием в Руската православна църква, че една от военните цели на Русия в Украйна е да защити "честта и достойнството" на етническите руснаци, включително правото им да използват руския език и да практикуват православната вяра. Според Лавров, над едно десетилетие Украйна преследвала подчинената на Московската патриаршия Украинска православна църква – всъщност законодателството срещу нея, защото е инструмент на Кремъл за влияние и налагане на политики в Украйна по вкуса на руския диктатор Владимир Путин, беше прието след като Путин нареди пълномащабна военна инвазия в Украйна.

Руската православна църква се застъпва за кодифициране на руска държавна идеология, основана на идеята, че Украйна не трябва да съществува. Русия отдавна преследва на държавна основа религиозни малцинства, включително православни, в окупираната от армията ѝ част на Украйна като така систематично унищожава независимата украинска национална и религиозна идентичност. Руските окупационни власти редовно извършват произволни задържания и убийства на украински духовници или религиозни лидери и плячкосват, оскверняват и умишлено разрушават места за поклонение, посочва ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, като в библиографията на днешния си анализ дава и примери за тези свои оценки. Заглавната снимка на този материал е един от многото примери как руската армия се отнася към църкви в Украйна.

За пореден път украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че резервите от ракети-прехващачи за ПВО (на първо място Patriot), без които няма защита срещу руските балистични ракети, намаляват и може да бъдат изцяло изчерпани след няколко седмици. Той каза, че от Европа има доставки и Украйна търси специално ракети-прехващачи на първо място, не нови установки, но европейските доставки не могат да компенсират предвид масираните комбинирани руски въздушни атаки, които се случват поне веднъж седмично:

Zelensky warned Ukraine’s air defense stocks could be exhausted within weeks due to the intensity of ongoing attacks. He said counter drone systems remain sufficient but stressed a critical shortage of anti ballistic defense capabilities. #Ukraine pic.twitter.com/CcaV2mn397 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Рязък спад на дневна база в интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна отчита украинският генщаб. На 22 април е имало 159 бойни сблъсъка спрямо 231 на 21 април, показват официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 234 управляеми авиационни бомби (КАБ) тоест с 53 по-малко спрямо предишното денонощие. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3231 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 400 нагоре. Руската армия е използвала 9096 FPV дрона, което с около 2000 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

36 руски пехотни атаки са били спрени в Покровското направление, като за пръв път от доста дни Покровск не е посочен като място на активни бойни действия от украинския генщаб, обаче за сметка на това Мирноград влиза в списъка на тези места. "Покрайнините (на Гришино – западното предградие на Покровск) остават в сивата зона поради контрола на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) чрез верига от опорни пунктове по магистрала М-30", констатира руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар" след като началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов обяви селото за "освободено" преди 2 дни. Още 20 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Само 8 са били руските пехотни атаки южно от Покровск и северно от Гуляйполе – в Олександриевското направление. 16 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе – няма друго голямо направление на фронта, където за последното денонощие да са станали двуцифрен брой руски пехотни атаки. Прави впечатление как в Славянското направление, където имаше руски напредък допреди около 2 седмици, сега руският ентусиазъм е по-скромен – само 2 руски пехотни атаки в района на Ямпол, югоизточно от Лиман. Руският военнопропагаден телеграм канал "Два майора" пише в дневния си обзор, че украинците контраатакуват и сдържат руското настъпление северозападно от Северск, при Рай-Олександровка.

Ukrainian forces have repelled a Russian assault near Kostiantynivka after three pickup trucks packed with infantry attempted a rapid breakthrough from the Bakhmut highway. The attack was stopped through coordinated action by the 36th Marine Brigade and the 28th Mechanized… pic.twitter.com/jnWRyMaVx8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2026

The fighters of the 2nd Assault Battalion rescued their comrade under heavy fire, neutralized the infiltrated Russians, and took one prisoner.https://t.co/QUe8HZqOND pic.twitter.com/2XerWFh8zg — WarTranslated (@wartranslated) April 22, 2026

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 155 далекобойни дрона по цели в Украйна, като около 100 са били клас "Шахед". Свалени са общо 139 дрона, а удари от преминали през украинската ПВО далекобойни руски безпилотни системи са нанесени на 9 места в Украйна, сочи сводката на украинските ВВС. Най-тежно е било в Днипро – руснаците са уцелили 13-етажна жилищна сграда, убити са 2 души, ранени са още 9, сред които 2 деца, съобщава украинската спешна служба. Руското военно министерство съобщава, че тази нощ руската ПВО е свалила 154 далекобойни украински дрона – ОЩЕ: Отрова във въздуха има: Създателят на "Новичок" с предупреждение за горящата рафинерия в Туапсе. Друга руска рафинерия пак гори (ВИДЕО)

A US supplied Tempest surface-to-air missile system intercepted a Russian Gerbera drone over Kyiv during daytime. #Ukraine pic.twitter.com/iv6JP2HoR7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 22, 2026